"Нічого, ми впоралися": Україна надала свій меморандум двома мовами, — Мединський

Помічник президента РФ Володимир Мединський підтвердив, що Москва отримала український варіант меморандуму про мирне врегулювання. З його слів, основні тези — вже відомі.

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Про це 1 червня російський чиновник розповів RT.

Він зазначив, що основні тези документа, отриманого делегацією РФ, вже розкрили у західній пресі. Меморандум передали українською та англійською мовами.

"Нічого, ми впоралися. У нашій делегації люди, які знають найрізноманітніші мови. Якщо що, двоє вільно володіють японською", — підкреслив Мединський.

У росЗМІ припустили, що чиновник говорив про матеріал Reuters від 1 червня, в якому йшлося про пункти українського меморандуму.

У виданні передавали, що основні принципи угоди такі:

переговори за участю США і Європи;

повне й безумовне перемир’я як тло і передумова для переговорів принаймні на 30 днів (з можливістю подовження);

беззастережне повернення усіх депортованих і незаконно вивезених людей як захід для зміцнення довіри, включає повернення дітей, обмін усіма полоненими та звільнення Росією цивільних заручників;

мета перемовин — відновлення постійної основи для міцного миру і забезпечення неповторення агресії;

надійні гарантії безпеки для України;

Україна не змушена бути нейтральною, може стати членом НАТО й рухатись до вступу у ЄС, не має жодних обмежень на чисельність, розгортання тощо ЗСУ і військ дружніх іноземних держав на своїй території;

міжнародна спільнота не визнає захоплені Росією після 2014 року території, лінія боєзіткнення — відправна для переговорів, але питання земель обговорюється лише після повного припинення вогню;

деякі санкції з Росії можуть бути зняті, але поступово й з механізмом відновлення, заморожені активи РФ використовуються для реконструкції й залишаються недоступними для Кремля, поки не будуть виплачені репарації;

узгодження чіткої, збалансованої та досяжної "дорожньої карти".

Також журналісти передавали, що у документі були зазначені такі ключові пункти для узгодження під час зустрічі лідерів України й Росії:

постійне й повне припинення вогню — умови, моніторинг, санкції за порушення; гарантії безпеки й неповторення агресії; територіальні питання; економіка, компенсації, реконструкція; штрафи за порушення угод; укладення остаточної мирної угоди.

Ідентичну інформацію щодо змісту меморандуму з посиланням на повний текст у розпорядженні редакції публікували у "Суспільному".

Нагадаємо, неназваний український високопоставлений чиновник підтвердив The New York Times, що меморандум містить пункти про припинення вогню на суші, на морі та в повітрі, а також моніторинг з боку міжнародних партнерів. Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявляв, що документ складається з 22 пунктів і виглядає виваженим.

У Reuters також повідомляли, які умови висунула Росія. Три анонімні джерела проінформували, що Кремль вимагає письмової обіцянки про нерозширення НАТО на схід, нейтрального статусу України, зняття деяких санкцій, порушення питання заморожених активів і захисту російськомовних українців.