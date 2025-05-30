Меморандум щодо закінчення війни: які вимоги висунула Україна до РФ, — NYT

У проєкті меморандуму щодо завершення війни Україна пропонує повне припинення вогню на суші, на морі та в повітрі. За виконанням домовленостей мають стежити міжнародні спостерігачі.

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Про це пише The New York Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

"Меморандум містить положення про припинення вогню на суші, на морі та в повітрі, а також моніторинг з боку міжнародних партнерів", — йдеться в повідомленні.

У виданні нагадали, що цього тижня спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог підтвердив, що США отримали український меморандум щодо припинення війни, але досі не мають відповіді від Росії. Він наголосив, що Україна має брати участь у перемовинах, навіть без російського документа, адже серйозність намірів визначається саме присутністю за столом. За словами Келлога, український меморандум містить 22 пункти й виглядає досить виваженим.

Тим часом глава МЗС України Андрій Сибіга звинуватив Росію у свідомому затягуванні процесу — попри пропозицію провести раунд переговорів 2 червня в Стамбулі, Москва досі не надала свого меморандуму. Україна, за його словами, насамперед наполягає на припиненні вогню, а вже потім готова обговорювати ширші умови мирної угоди.

Як пише The New York Times, у той час як Україна наполягає на негайному припиненні бойових дій, Росія не демонструє особливої зацікавленості в цьому. Натомість Москва, за словами журналістів, неодноразово озвучувала позицію, що переговори мають зосереджуватися на так званих "корінних причинах" конфлікту — формулювання, яке Кремль використовує для висування широких геополітичних вимог, зокрема щодо гарантій нерозширення НАТО на схід. У Києві та серед західних партнерів такі вимоги розцінюють як спробу обмежити суверенітет України.

Переговори України та РФ: деталі про другий раунд

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 28 травня анонсував можливе проведення другого раунду прямих переговорів з Україною 2 червня у Стамбулі.

Того ж дня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очолить українську делегацію на переговорах у Стамбулі. Він зазначив, що передав російській стороні меморандум від Києва щодо припинення вогню й очікує на відповідь Москви.

Президент США Дональд Трамп 28 травня висловив готовність взяти участь у тристоронній зустрічі з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова 29 травня заявила, що Москва не передаватиме свій меморандум США, оскільки не має жодних домовленостей з іншими країнами щодо обміну документами.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 30 травня підтвердив участь російської делегації в переговорах 2 червня у Стамбулі. За його словами, Володимир Путін готовий до переговорів на найвищому рівні, однак лише після досягнення конкретних домовленостей на рівні делегацій.

Нагадаємо, Фокус зʼясував, які саме питання можуть бути винесені на обговорення під час другого раунду мирних переговорів між українською та російською делегаціями, запланованого на 2 червня в Стамбулі, а також оцінив шанси на реалізацію запропонованих умов.

Фокус також розповідав, що серед вимог, які президент РФ Володимир Путін хоче включити до мирного меморандуму, фігурують зупинення розширення НАТО на схід, скасування західних санкцій проти Росії та гарантії захисту прав російськомовного населення в Україні.