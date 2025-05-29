"Такої домовленості не було": Росія не передаватиме США меморандум щодо війни в Україні

Росія не передаватиме США свій варіант меморандуму щодо врегулювання війни в Україні. Москва «не має жодних домовленостей» із Вашингтоном чи іншими країнами щодо обміну документами.

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Про це заявила представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова.

Як йдеться у повідомленні МЗС РФ, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив в ефірі "Fox News", що отримав від Києва список умов мирної угоди і тепер чекає на аналогічний документ від російської сторони. Водночас Росія не планує показувати документ США.

"Нам невідомо, що і кому передала українська сторона. Наша делегація виходить із домовленості, досягнутої 16 травня під час прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі", — зазначила Захарова.

Вона додала, що є домовленість, що кожна сторона — Росія і Україна — підготує своє бачення модальностей врегулювання і припинення вогню, після чого вони обміняються відповідними документами безпосередньо і обговорять їх на наступному раунді. А домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами не було.

Меморандум про мирний договір: що відомо

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров 28 травня сказав, що передав меморандум від Києва щодо припинення вогню очільнику російської делегації перемовників Володимиру Мединському. Він зазначив, що українська сторона очікує у відповідь пропозицій від РФ перед наступною зустріччю делегацій.

Фокус також писав, що серед умов завершення війни, які президент РФ Володимир Путін хоче включити в меморандум про мирний договір, є припинення розширення Північноатлантичного альянсу (НАТО) на схід, скасування антиросійських санкцій і захист російськомовних громадян України.