"Такой договоренности не было": Россия не будет передавать США меморандум о войне в Украине

Россия не будет передавать США свой вариант меморандума по урегулированию войны в Украине. Москва "не имеет никаких договоренностей" с Вашингтоном или другими странами по обмену документами.

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Об этом заявила представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Как говорится в сообщении МИД РФ, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил в эфире "Fox News", что получил от Киева список условий мирного соглашения и теперь ждет аналогичный документ от российской стороны. В то же время Россия не планирует показывать документ США.

"Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона. Наша делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая во время прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", — отметила Захарова.

Она добавила, что есть договоренность, что каждая сторона — Россия и Украина — подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами непосредственно и обсудят их на следующем раунде. А договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами не было.

Меморандум о мирном договоре: что известно

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров 28 мая сказал, что передал меморандум от Киева о прекращении огня главе российской делегации переговорщиков Владимиру Мединскому. Он отметил, что украинская сторона ожидает ответных предложений от РФ перед следующей встречей делегаций.

Фокус также писал, что среди условий завершения войны, которые президент РФ Владимир Путин хочет включить в меморандум о мирном договоре, является прекращение расширения Североатлантического альянса (НАТО) на восток, отмена антироссийских санкций и защита русскоязычных граждан Украины.