Меморандум Путіна про мирний договір: Україна все ще чекає документ від Росії, – Сибіга

Україна готова до наступного раунду перемовин з Росією. Проте вона досі чекає від Москви текст "меморандуму" щодо припинення вогню.

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Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга на спільній зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом пресконференції у Києві 30 травня.

"Щодо зустрічей у Туреччині. Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі продовжувалися. Ми хочемо закінчити цю війну цього року. Ми зацікавлені у встановленні перемир’я. Україна відкрито це обговорюватиме напряму з Росією. Ми це підтвердили під час останніх зустрічей наших делегацій з російською стороною", — сказав Сибіга.

Він додав, що Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення щодо наступних кроків і щодо майбутнього перемир’я.

"Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Це було також обіцяно і американській стороні. Для того, щоб наступна зустріч, яка планується, була предметною, важливо отримати завчасно документ", — наголосив Андрій Сибіга.

Голова МЗС пояснив, що це важливо для того, щоб делегація, яка їхатиме на перемовини, мала повноваження для обговорення відповідних позицій.

Сибіга також заявив, що наступним кроком після можливих прямих переговорів з російською делегацією має стати підготовка до зустрічі на рівні лідерів.

"Наступний крок — це майбутня зустріч президентів. Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Ми будемо раді, якщо ця зустріч буде у більш розширеному форматі", — сказав Сибіга.

Меморандум про мирний договір: що відомо

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп "розчарований" Росією, яка затягує процес мирних переговорів з Україною. Ані українська, ані американська сторони досі не бачили обіцяного президентом РФ Володимиром Путіним меморандуму про мирний договір, який мав би бути на переговорному столі в Стамбулі наступного тижня.

Фокус також писав, що Росія не збирається передавати США свій варіант меморандуму щодо врегулювання війни в Україні. Мовляв, Москва "не має жодних домовленостей" із Вашингтоном чи іншими країнами щодо обміну документами.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров 28 травня сказав, що передав меморандум від Києва щодо припинення вогню очільнику російської делегації перемовників Володимиру Мединському. Він зазначив, що українська сторона очікує у відповідь пропозицій від РФ перед наступною зустріччю делегацій.

Додамо, що серед умов завершення війни, які президент РФ Володимир Путін хоче включити в меморандум про мирний договір, є припинення розширення Північноатлантичного альянсу (НАТО) на схід, скасування антиросійських санкцій і захист російськомовних громадян України.