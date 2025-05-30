Переговори України та РФ: Трамп розчарований рівнем нерозумності Кремля, — Келлог (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп "розчарований" рівнем нерозумності Росії, яка затягує процес мирних переговорів з Україною. Ані українська, ані американська сторона досі не бачили обіцяного президентом РФ Володимиром Путіним меморандуму про мирний договір, який мав би бути на переговорному столі в Стамбулі наступного тижня.

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Про це сказав спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю ABC News 29 травня.

Кіт Келлог розповів, що США і Україна досі не отримали обіцяний Володимиром Путіним меморандум щодо мирної угоди від РФ. На відео з 1:10.

Він зазначив, що США мають переліг із 22 вимог України, які адміністрація Трампа вважає "цілком хорошими" та обґрунтованими. Проте меморандуму від Москви, який президент РФ Володимир Путін обіцяв передати протягом тижня після телефонної розмови з Дональдом Трампом 19 травня, досі немає.

"Ми досі не бачили його. Українці досі не бачили його", — сказав спецпредставник США.

Він додав, що запитував щодо меморандуму Путіна керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, і той відповів, що взагалі нічого не бачив. Так само, за словами Келлога, не бачив переліку умов Кремля очільник української делегації Рустем Умеров.

Ведуча зазначила, що попри заклики американського лідера про припинення вогню Путін продовжує наступ на фронті та досягає невеликих успіхів. Келлог відповів, що такі дії є "великою помилкою" російського президента, і Дональда Трампа не варто ставити в положення, в якому він вважатиме, що його використовують.

"Я думаю, його розчарування полягає в тому, що він висунув кілька розумних пропозицій, і побачив натомість рівень нерозумності. Це розчаровує мене також", — сказав спецпредставник США.

Переговори України та РФ: деталі

Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров 23 травня заявляв, що РФ передасть Україні "мирні" пропозиції після завершення обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Він тривав до 25 травня.

Міністр оборони України Рустем Умєров, що очолить українську делегацію в Стамбулі 2 червня, 28 травня повідомив, що передав голові російської делегації Володимиру Мединському меморандум від Києва щодо припинення вогню та чекають на зустрічні пропозиції Москви.

Представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова 29 травня заявила, що Кремль не передаватиме США меморандум щодо мирного договору, оскільки не має жодних домовленостей з іншими країнами щодо обміну документами.

Нагадаємо, Кіт Келлог також заявляв, що США готові під час мирних переговорів пообіцяти Росії, що НАТО не буде розширюватись на схід.