"Обгрунтоване занепокоєння": Трамп готовий пообіцяти Путіну, що не буде розширювати НАТО на схід

Президент США Дональд Трамп готовий пообіцяти президенту РФ Володимиру Путіну, що НАТО не буде розширюватись на схід, якщо це буде умовою завершення російсько-української війни.

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Про це в інтерв'ю ABC News заявив спецпосланець Трампа Кіт Келлог.

"Я вважаю, це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди підійматиме. Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону", — сказав Келлог.

Він уточнив, що це питання є безпековим інтересом РФ.

За словами спецпосланця Трампа, вступ України до НАТО не перебуває на порядку денному.

"Ми неодноразово говорили, що для нас вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ", — наголосив Келлог, так і не назвавши інші чотири держави.

Нагадаємо, 28 травня Дональд Трамп заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським.

Фокус також писав про те, як Кіт Келлог відреагував на погрози Медведєва третьою світовою війною.