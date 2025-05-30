"Обоснованное беспокойство": Трамп готов пообещать Путину, что не будет расширять НАТО на восток

Президент США Дональд Трамп готов пообещать президенту РФ Владимиру Путину, что НАТО не будет расширяться на восток, если это будет условием завершения российско-украинской войны.

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Об этом в интервью ABC News заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог.

"Я считаю, это вполне обоснованное беспокойство. Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они вспоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы", — сказал Келлог.

Он уточнил, что этот вопрос является интересом безопасности РФ.

По словам спецпосланника Трампа, вступление Украины в НАТО не находится на повестке дня.

"Мы неоднократно говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И мы не единственная страна, которая так говорит. Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят. А нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление", — подчеркнул Келлог, так и не назвав другие четыре государства.

Напомним, 28 мая Дональд Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

Фокус также писал о том, как Кит Келлог отреагировал на угрозы Медведева третьей мировой войной.