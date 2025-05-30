Переговори України та РФ: Путін готовий зустрітися на вищому рівні, — Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація прибуде до Стамбула 2 червня для участі в новому раунді переговорів з Україною.

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Про це він заявив на бріфінгу у п'ятницю, 30 травня, пише росЗМІ "ТАСС".

За його словами, президент РФ Володимир Путін готовий до перемовин на найвищому рівні, однак лише після досягнення конкретних результатів на рівні делегацій.

"Путін готовий до переговорів щодо України на найвищому рівні, але спочатку має бути досягнуто результату на прямих переговорах делегацій", — сказав речник Кремля.

Пєсков також повідомив, що проєкти меморандумів сторін оприлюднюватися не будуть.

Переговори України та РФ: другий раунд

У середу, 28 травня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров анонсував другий раунд прямих переговорів з Україною, який може відбутися у Стамбулі вже в понеділок, 2 червня.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очолить українську делегацію в Стамбулі 2 червня. 28 травня він повідомив, що передав голові російської делегації Володимиру Мединському меморандум від Києва щодо припинення вогню та чекають на зустрічні пропозиції Москви.

Президент США Дональд Трамп 28 травня заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським.

Представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова 29 травня заявила, що Кремль не передаватиме США меморандум щодо мирного договору, оскільки не має жодних домовленостей з іншими країнами щодо обміну документами.

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Трамп "розчарований" рівнем нерозумності Росії, яка затягує процес мирних переговорів з Україною. Ані українська, ані американська сторона досі не бачили обіцяного президентом РФ Володимиром Путіним меморандуму про мирний договір, який мав би бути на переговорному столі в Стамбулі наступного тижня.

Нагадаємо, Фокус з'ясував, які питання можуть бути винесені на обговорення 2 червня під час другого раунду мирних переговорів у Стамбулі між українською та російською делегаціями, та наскільки реалістично їх реалізувати.

Фокус також писав, що серед умов завершення війни, які президент РФ Володимир Путін хоче включити в меморандум про мирний договір, є припинення розширення Північноатлантичного альянсу (НАТО) на схід, скасування антиросійських санкцій і захист російськомовних громадян України.