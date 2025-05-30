Переговоры Украины и РФ: Путин готов встретиться на высшем уровне, — Песков

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибудет в Стамбул 2 июня для участия в новом раунде переговоров с Украиной.

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Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 30 мая, пишет росСМИ "ТАСС".

По его словам, президент РФ Владимир Путин готов к переговорам на высшем уровне, однако только после достижения конкретных результатов на уровне делегаций.

"Путин готов к переговорам по Украине на самом высоком уровне, но сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций", — сказал спикер Кремля.

Песков также сообщил, что проекты меморандумов сторон обнародоваться не будут.

Переговоры Украины и РФ: второй раунд: второй раунд

В среду, 28 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал второй раунд прямых переговоров с Украиной, который может состояться в Стамбуле уже в понедельник, 2 июня.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что возглавит украинскую делегацию в Стамбуле 2 июня. 28 мая он сообщил, что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому меморандум от Киева о прекращении огня и ждут встречных предложений Москвы.

Президент США Дональд Трамп 28 мая заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова 29 мая заявила, что Кремль не будет передавать США меморандум по мирному договору, поскольку не имеет никаких договоренностей с другими странами по обмену документами.

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Трамп "разочарован" уровнем неразумности России, которая затягивает процесс мирных переговоров с Украиной. Ни украинская, ни американская сторона до сих пор не видели обещанного президентом РФ Владимиром Путиным меморандума о мирном договоре, который должен был бы быть на переговорном столе в Стамбуле на следующей неделе.

Напомним, Фокус выяснил, какие вопросы могут быть вынесены на обсуждение 2 июня во время второго раунда мирных переговоров в Стамбуле между украинской и российской делегациями, и насколько реалистично их реализовать.

Фокус также писал, что среди условий завершения войны, которые президент РФ Владимир Путин хочет включить в меморандум о мирном договоре, является прекращение расширения Североатлантического альянса (НАТО) на восток, отмена антироссийских санкций и защита русскоязычных граждан Украины.