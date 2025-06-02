"Ничего, мы справились": Украина предоставила свой меморандум на двух языках, — Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил, что Москва получила украинский вариант меморандума о мирном урегулировании. По его словам, основные тезисы — уже известны.

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Об этом 1 июня российский чиновник рассказал RT.

Он отметил, что основные тезисы документа, полученного делегацией РФ, уже раскрыли в западной прессе. Меморандум передали на украинском и английском языках.

"Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, которые знают самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским", — подчеркнул Мединский.

В росСМИ предположили, что чиновник говорил о материале Reuters от 1 июня, в котором говорилось о пунктах украинского меморандума.

В издании передавали, что основные принципы соглашения таковы:

переговоры с участием США и Европы;

полное и безусловное перемирие как фон и предпосылка для переговоров по крайней мере на 30 дней (с возможностью продления);

безоговорочное возвращение всех депортированных и незаконно вывезенных людей как мера для укрепления доверия, включая возвращение детей, обмен всеми пленными и освобождение Россией гражданских заложников;

цель переговоров — восстановление постоянной основы для прочного мира и обеспечение неповторения агрессии;

надежные гарантии безопасности для Украины;

Украина не вынуждена быть нейтральной, может стать членом НАТО и двигаться к вступлению в ЕС, не имеет никаких ограничений на численность, развертывание и т.д. ВСУ и войск дружественных иностранных государств на своей территории;

международное сообщество не признает захваченные Россией после 2014 года территории, линия боестолкновения — отправная для переговоров, но вопрос земель обсуждается только после полного прекращения огня;

некоторые санкции с России могут быть сняты, но постепенно и с механизмом восстановления, замороженные активы РФ используются для реконструкции и остаются недоступными для Кремля, пока не будут выплачены репарации;

согласование четкой, сбалансированной и достижимой "дорожной карты".

Также журналисты передавали, что в документе были указаны следующие ключевые пункты для согласования во время встречи лидеров Украины и России:

постоянное и полное прекращение огня — условия, мониторинг, санкции за нарушение; гарантии безопасности и неповторения агрессии; территориальные вопросы; экономика, компенсации, реконструкция; штрафы за нарушение соглашений; заключение окончательного мирного соглашения.

Идентичную информацию о содержании меморандума со ссылкой на полный текст в распоряжении редакции публиковали в "Суспільне".

Напомним, неназванный украинский высокопоставленный чиновник подтвердил The New York Times, что меморандум содержит пункты о прекращении огня на суше, на море и в воздухе, а также мониторинг со стороны международных партнеров. Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что документ состоит из 22 пунктов и выглядит взвешенным.

В Reuters также сообщали, какие условия выдвинула Россия. Три анонимных источника проинформировали, что Кремль требует письменного обещания о нерасширении НАТО на восток, нейтрального статуса Украины, снятия некоторых санкций, поднятия вопроса замороженных активов и защиты русскоязычных украинцев.