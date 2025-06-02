Переговори РФ і України в Стамбулі закінчилися: про що домовилися сторони (відео)

Росія і Україна на переговорах у Стамбулі обмінялися думками про врегулювання війни і готують новий обмін військовополоненими.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту "Бухарестської дев'ятки" у Вільнюсі.

За підсумками попередньої зустрічі у Стамбулі Україна і РФ провели обмін за формулою "1000 на 1000". Зеленський сказав, що чекає на повний звіт про переговори від міністра оборони Рустема Умерова.

Російська сторона додатково повідомляє про обмін документами з умовами припинення вогню. Фактично може йтися про передачу Україні російського меморандуму.

Умеров у короткій заяві сказав, що на переговорах сьогодні обговорювали припинення вогню. Україна також наполягала на звільненні всіх полонених і поверненні цивільних. Третя вимога — негайне звільнення студентів.

За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, під час переговорів у Стамбулі українська сторона передала російській список дітей, яких потрібно повернути.

"Йдеться про сотні дітей, яких РФ незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. У березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою", — пояснив він.

Переговори Росії та України в Стамбулі: що відомо

Переговори у Стамбулі 2 червня тривали близько години і тривали російською мовою. Тобто вони були вдвічі коротшими, ніж перший раунд 16 травня, повідомили джерела агентства ТАСС.

Відомо, що продовження переговорів представників Росії та України сьогодні не буде, делегації полетять.

Нагадаємо, напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі в мережі з'явився документ "Рамка переговорів між Україною і Росією" з 5 пунктів.

Фокус раніше описував умови, які Україна і РФ везли на мирні переговори в Стамбулі. Київ просив встановити повне всеосяжне припинення вогню.