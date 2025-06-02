Підуть на Дружківку і Костянтинівку: у ЗС РФ з'явився "план-максимум" на літо, — ЗМІ

Збройні сили України мають утримати контроль на дорозі між Покровськом і Костянтинівкою, інакше вже влітку окупанти підуть в атаку на Дружківку і Костянтинівку.

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Такий аналіз ситуації на фронті в Донецькій області представили співрозмовники видання "Українська правда" у військових колах.

Виступ між Покровськом і Костянтинівкою стане основою подальшого просування окупантів на північ і перетвориться, по суті, на "західну клешню" для оточення Костянтинівки та Дружківки. Східну частину противник сформує під час просування від Часового Яру.

Виступ між Покровськом і Костянтинівкою стане основою просування ЗС РФ на північ

Таким чином росіяни зможуть "відкусити" половину Краматорської агломерації, не вплутуючись у міські бої. Умовно джерела називають це "планом максимум" на літо 2025 року.

Один із військових на Краматорському напрямку каже, що якщо ЗС РФ наростять зусилля на виступі, вони підуть на село Торське на захід від Дружківки, а з іншого боку — на Дружківку із Часового Яру.

"Цей весь шматок може бути великою проблемою, якщо їх не зупинити. Навіщо їм лізти в Костянтинівку, якщо можна зробити більше? Під загрозою буде і Дружківка, і всі наші шляхи постачання", — попередив він.

За оцінками аналітика Центру ініціатив фонду "Повернись живим" Гліба Волоського, Костянтинівка розташована в низині навколо висот — Часового Яру і Торецька. Якщо війська РФ візьмуть під контроль ці висоти, вони легко встановлять вогневий контроль над містом і логістичними маршрутами.

У кінці травня-початку червня загарбники вели активні штурми на цьому виступі піхотою, мотоциклами й бронетехнікою. Відстань від виступу до околиць Костянтинівки — 10-12 кілометрів.

Тим часом у Костянтинівці, Дружківці, Краматорську та Слов'янську залишаються жити щонайменше 200-300 тисяч цивільних.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про окупацію села Костянтинівка в Сумській області російськими військами. Просування ворожих підрозділів спостерігається біля села Олексіївка.

Західна преса вважає захоплення Часового Яру критично важливим для ЗС РФ. Місто блокує захід росіян у Донецьку область.