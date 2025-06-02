Пойдут на Дружковку и Константиновку: у ВС РФ появился "план-максимум" на лето, – СМИ

Вооруженные силы Украины должны удержать контроль на дороге между Покровском и Константиновкой, иначе уже летом оккупанты пойдут в атаку на Дружковку и Константиновку.

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Такой анализ ситуации на фронте в Донецкой области представили собеседники издания "Украинская правда" в военных кругах.

Выступ между Покровском и Константиновкой послужит основой дальнейшего продвижения оккупантов на север и превратится по сути в "западную клешню" для окружения Константиновки и Дружковки. Восточную часть противник сформирует при продвижении от Часового Яра.

Выступ между Покровском и Константиновкой станет основой продвижения ВС РФ на север

Таким образом россияне смогут "откусить" половину Краматорской агломерации, не ввязываясь в городские бои. Условно источники называют это "планом максимум" на лето 2025 года.

Один из военных на Краматорском направлении говорит, что если ВС РФ нарастят усилия на выступе, они пойдут на село Торское западнее Дружковки, а с другой стороны — на Дружковку с Часового Яра.

"Этот весь кусок может быть большой проблемой, если их не остановить. Зачем им лезть в Константиновку, если можно сделать больше? Под угрозой будет и Дружковка, и все наши пути снабжения", — предупредил он.

По оценкам аналитика Центра инициатив фонда "Повернись живим" Глеба Волошского, Константиновка находится в низине вокруг высот — Часова Яра и Торецка. Если войска РФ возьмут под контроль эти высоты, они легко установят огневой контроль над городом и логистическими маршрутами.

В конце мая-начале июня захватчики вели активные штурмы на этом выступе пехотой, мотоциклами и бронетехникой. Расстояние от выступа до окрестностей Константиновки — 10-12 километров.

Тем временем в Константиновке, Дружковке, Краматорске и Славянске остаются жить не менее 200-300 тысяч гражданских.

Напомним, недавно стало известно об оккупации села Константиновка в Сумской области российскими войсками. Продвижение вражеских подразделений наблюдается у села Алексеевка.

Западная пресса считает захват Часового Яра критически важным для ВС РФ. Город блокирует заход россиян в Донецкую область.