"Является критически важным": битва за Часов Яр может определить условия будущего мира, — Forbes

ВС РФ усилили активность и штурмовые действия Часового Яра и не жалеют личного состава для того, чтобы захватить этот населенный пункт, что свидетельствует о том, что россияне не ожидают наступления скорого мира.

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Об этом пишет Forbes.

"Хотя захват Часового Яра является критически важным для российских военных усилий, он имеет небольшую долгосрочную стратегическую ценность", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что Часов Яр является укрепленной позицией, которая блокирует продвижение российских войск вглубь Донецкой области в направлении Константиновки, Краматорска и Славянска.

Отмечается, что ВС РФ в течение последних недель усилили штурмы Часового Яра. Для этого российская армия подкрепила свои силы солдатами Президентского полка Федеральной службы безопасности, который по численности примерно равен мотострелковой бригаде.

"Хотя это подразделение не считается элитным, его присутствие свидетельствует о том, что Россия пытается заполнить пробелы и решить проблему нехватки живой силы, перепрофилируя даже церемониальное подразделение, чтобы сохранить темпы захвата города", — подчеркнули авторы материала.

По мнению журналистов, жертвование личным составом, техникой и передовыми технологиями ради взятия Часового Яра свидетельствует о том, что российские военные не ожидают скорого наступления мира.

"Скорее всего, они готовят почву для летнего наступления. Более вероятно, что российские военные планируют продолжать боевые действия как минимум до лета", — отмечается в статье.

И хотя долгосрочные цели России остаются неопределенными, их активизация в Часовом Яру очевидна.

Зато ВСУ имеют целью не дать России взять под полный контроль город и затянуть российские войска в длительную, кровопролитную городскую битву.

"Результат битвы за Часов Яр может не только определить следующую фазу войны, но и установить условия для любого будущего мира", — подытожили авторы статьи.

Напомним, 21 мая пресс-офицер 24-й ОМБр имени Короля Даниила Иван Петричак сообщил, что в районе Часового Яра РФ наращивает военный наступательный потенциал.

Фокус также писал о том, что ВС РФ взорвали канал Северский Донец для наступления на Часов Яр.