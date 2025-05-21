"Пехота там просто титаны": в районе Часового Яра РФ наращивает военный наступательный потенциал

В районе города Часов Яр Донецкой области ВС РФ наращивают военный потенциал и штурмуют позиции ВСУ с использованием авиации и БПЛА, что затрудняет оборону города.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак.

По его словам, ситуация в районе Часового Яра в Донецкой области не пошла на спад, а еще больше усугубляется.

"На спад ничего не пошло, наоборот все работает на наращивание военного наступательного потенциала. Мы видим, что сейчас идет война в городской застройке, бои идут каждый день. Каждый день оккупанты пытаются устраивать штурмы, иногда механизированные и активно очень применяют авиацию", — сказал Петричак.

Он добавил, что оккупанты на этом участке фронта нарастили использование дронов типа "Крыло" и квадрокоптерного типа.

"Сейчас противник очень активно завозит на направление БПЛА типа оптоволокна. Оптоволокном район Часового Яра и Константиновки просто усеян. Очень много его. Также активно применяют "Крылья", которые увеличивают дистанцию поражения, противник работает над увеличением дистанции — это меняет войну на самом деле", — сказал военный.

Он отметил, что несмотря на все сложности и преобладающее количество личного состава противника 24-я бригада уже год держит оборону Часового Яра.

"Пехота которая там стоит — это просто титаны", — сказал Иван Петричак.

Напомним, что 21 мая сообщалось, что российская армия накапливает личный состав возле границы с Харьковской областью. Это может быть признаком подготовки к активным штурмовым действиям.