Город стирают до основания: офицер ВСУ рассказал об ожесточенных боях в Часовом Яру (видео)
На Краматорском направлении продолжаются ожесточённые бои за Часов Яр, где российские войска ведут наступление с применением тактики «выжженных городов». Оккупанты уничтожают все, до чего могут дотянуться, уничтожая строения до фундаментов.
Об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отдела коммуникаций 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ младший лейтенант Иван Петричак.
По его словам, российские силы ранее накапливались на этом участке фронта, а теперь перешли к активной фазе боев, пытаясь использовать резерв для продвижения. В ходе атак противник активно применяет беспилотники на оптоволокне, из-за которых возникают дополнительные трудности защитникам. Также не прекращаются авиаудары КАБами и артиллерийские обстрелы.
Основной удар приходится на центр города, где враг разрушает здания до основания.
"Противник активизировался в центральном районе, активно разрушает строения, стирая их фактически до фундаментов. Когда он не может продвинуться благодаря военному мастерству, то применяет метод выжженной земли, уничтожая все к чему может дотянуться", — рассказал боец.
Офицер добавил, что войска РФ пытались прорваться при поддержке бронетехники, однако техника была своевременно обнаружена и уничтожена.
"Противник пытался заехать вглубь территорий. Обнаружили его еще на подъездах. Очень много FPV-дронов по этой бронемашине прилетело. Очевидно, была хорошо сваренная. Машина доехала до какой-то точки, но при выгрузке ее сожгли", — рассказал Петричак.
Обстановка в Часовом Яру
В целом российские штурмы в районе Часового Яра происходят практически ежедневно. Враг несет потери в живой силе и технике, в том числе от массированного применения украинских беспилотников. Несмотря на усиление атак, бойцы 24-й бригады продолжают удерживать позици.
Согласно картографическим данным ресурса DeepState, с начала мая было зафиксировано незначительное продвижение Вооруженных сил РФ в центральной части города.
Напомним, в последнее время ВС РФ сосредоточили на четырех участках фронта на Донбассе. По мнению военного аналитика Сергея Грабского, целью противника является полный контроль над трассой, которая проходит по линии Покровск-Мирноград-Константиновка-Часов Яр.