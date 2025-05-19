РФ рвется в Днепропетровскую область: эксперты объяснили, может ли Россия полностью оккупировать Донбасс

По мнению военных и аналитиков, Донбасс является основной целью нынешней весенне-летней кампании России. Основные усилия армия РФ сосредоточила на четырех участках фронта: район Новопавловки, Покровск-Мирноград, Торецк, Часов Яр.

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Об этом пишет "Радио.Свобода".

Предварительной целью оккупантов является полный контроль над трассой, которая проходит по линии Покровск-Мирноград-Константиновка-Часов Яр — отмечает военный аналитик Сергей Грабский.

"Если в марте врагу удалось оккупировать 123 квадратных километра украинской территории, то в апреле уже 150 или даже 160 квадратных километров. В целом, темпы наступления упали, при том, что количество боевых столкновений и в целом темпы интенсивности огня увеличились. Я не помню, чтобы количество боевых столкновений в течение суток достигало цифры 270. То есть именно сейчас мы наблюдаем довольно значительную интенсивность боевых действий. Так называемое наступление уже продолжается", — отмечает эксперт.

По словам эксперта Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка — задача по оккупации Донбасса возложена на группировку российских войск "Юг", которая действует в операционной зоне около 140 километров и состоит из 6 общевойсковых армий.

"Мы сейчас видим обострение на Лиманском направлении, видим активизацию противника на Торецком направлении. Продвижение на этих двух участках фронта должны создать предпосылки для охвата с северного и южного флангов так называемого пояса крепостей. Это четыре украинских города: Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка", — отмечает Кевлюк.

Торецк, Часов Яр: какова ситуация

Битва за Торецк продолжается уже 11 месяцев, за Часов Яр — более года. В течение весны российская армия не достигла здесь серьезных успехов. В городах и сейчас продолжаются уличные бои. По словам Грабского — принято считать, что в условиях урбанистической застройки побеждает часто не качество, а количество. И именно это является основной, скажем так, силой россиян — количественные показатели, как они прорываются, как они могут лезть вперед.

"Но и в Торецке и в Часовом Яру россияне завязли. Именно поэтому они пытаются обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию, осознавая, какие тяжелые бои их ждут впереди.

Они пытаются нас вытеснить, как это произошло в Авдеевке, когда они зажали нас с трех сторон и обрабатывали артиллерией, минометами, КАБами, заставляя нас отступать с этого участка фронта. Это так же, скажем, опция, которую они используют и используют, как они думают, очень удачно", — говорит эксперт.

Покровск, Мирноград: что известно

В районе Покровска ВСУ весной смогли не только остановить стремительное продвижение армии РФ, но и удачно контратаковать на некоторых участках фронта. В частности в районе Песчаного и Шевченко.

По словам Кевлюка, это направление быстро приобретает статус второстепенного. Взять Покровск и Мирноград истощенной группировке "Центр", которая здесь наступает вряд ли удастся, хотя попытки до сих пор продолжаются.

"41-я армия, которая наступала на направлении главного удара на Покровск, имела в своем составе три бригады, от которых мало что осталось. Но эти бригады подпитываются ресурсами почти непрерывно, фактически с колес. У каждой бригады есть полк мобилизационного резерва, куда закачиваются человеческие ресурсы с других направлений. Потери их совершенно не останавливают, даже при продвижении 100 метров за трое суток", — отмечает Кевлюк.

Лиман и Новопавловка

А вот на Лиманском направлении армия РФ имела определенные успехи. Весной оккупационным войскам удалось расширить плацдарм на западном берегу реки Жеребец, наступая одновременно на юг в направлении Лимана и на запад к реке Оскол. Еще до Пасхи оккупанты захватили здесь поселки Екатериновка и Новомихайловка

"Это направление для врага было направлением второстепенного удара, но поскольку у них здесь получается, вполне вероятно, что 25-я армия будет развивать успех именно здесь, прорываясь к селу Степное и далее на Боровую", — говорит Кевлюк.

Кроме того, армия РФ рвется в Днепропетровскую область. До административной границы, от которой до села Котляровка, где сейчас идут бои, около двух с половиной километров.

"Это исключительно политический шаг, политический жест, потому что с военной точки зрения о какой-то стратегии здесь речь не идет. Допустим, прорвутся они к границе области — дальше их встречает оборона по реке Соленая, ее надо будет форсировать эту реку, какой бы малой она ни была. Пойдут они, например, до Новопавловки, и что дальше?

Мы говорим о том, чего они хотят достичь с политической точки зрения — прорваться, заявить, что мы вышли на границы, или перешли границы Днепропетровской области, и начинаем освобождение уже Днепропетровской области" — уверен Грабский.

"Противник оккупировал на сегодня около 80% территории Донецкой области, которая в начале войны врагом провозглашалась как главная цель войны. Противник имеет, в принципе, определенные шансы эту цель реализовать. Если он сосредоточится на Харьковском, Сумском, Днепропетровском — и любом другом направлении, то эти достижения абсолютно не приблизят его к достижению цели.

Тем более, что бумажка, которую они там у себя на болотах называют Конституцией — содержит упоминания о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а о Харьковской, Сумской и Днепропетровской не содержит ничего. Какой смысл сосредотачивать там, какие-то усилия?" — добавляет Кевлюк.

По словам Кевлюка, на двух узких участках фронта длиной в несколько километров: Торецк-Тарасовка и Ямполовка-Терны, армия РФ создала преимущество почти 10 к 1 в силах и средствах, что, однако, не позволяет ей стремительно продвигаться вперед.

"Эта война существенно переписала старые учебники по операционному искусству. Если до полномасштабки считалось, что для успеха операции достаточно создать преимущества 1 к 2 во всех операционных зонах и 1 к 5 на направлениях главного удара — сейчас это не всегда работает. Потому что сплошное доминирование дронов над территориями уже 15-20 км вглубь от линии фронта не даст врагу незаметно собрать такой ударный кулак", — говорит Кевлюк.

Нужных для большого наступления стратегических резервов у России пока нет. Да и оперативные резервы крайне ограничены — считает Кевлюк.

Даже если представить, что армия России прорвет тактическую зону обороны ОСУВ "Хортица", развить успех противнику фактически нечем.

"Нет подвижных танковых механизированных соединений, которые бы стремительно продвинулись в глубину, достигнув по крайней мере оперативного результата. Поэтому мы будем видеть позиционные бои, мы будем видеть бесконечные атаки подразделений от группы пехоты из 2-3 бойцов до атак рот. Что-то больше противнику на сегодня не удается, такой возможности у него нет. Собственно говоря, Силы обороны таких возможностей противнику и не дают", — резюмирует Кевлюк.

Нынешние действия армии страны-агрессора указывают на то, что основной политической и военной целью России в этом году будет полная оккупация Донбасса, точнее — тех его примерно 20 процентов территории, которую сейчас контролируют ВСУ. При этом даже в случае прорыва обороны на одном из участков фронта резервов, чтобы стремительно идти дальше у армии РФ по состоянию на сейчас явно недостаточно.

Напомним, россияне взорвали трубы канала "Северский Донец — Донбасс", чтобы развить наступление в сторону города Часов Яр на Краматорском направлении в Донецкой области. Операторы 427-го полка беспилотных систем "Рарог" уничтожили вражескую технику и помешали вражескому прорыву.

Фокус также писал, если враг возьмет Торецк, это откроет ему путь к Константиновке — одному из крупнейших городов Донбасса, который сейчас подконтролен Украине.