ВС РФ взорвали канал Северский Донец для наступления на Часов Яр: их остановили дроны ВСУ (видео)

Россияне взорвали трубы канала "Северский Донец — Донбасс", чтобы развить наступление в сторону города Часов Яр на Краматорском направлении в Донецкой области. Операторы 427-го полка беспилотных систем "Рарог" уничтожили вражескую технику и помешали вражескому прорыву.

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Видео было опубликовано в Telegram-канале полка 17 мая.

"Часовоярское направление под контролем ВСУ", — говорится в подписи к ролику.

На кадрах можно увидеть ликвидацию автомобилей оккупантов возле поврежденных труб. Военный корреспондент Андрей Цаплиенко отметил, что россияне взорвали одну из секций канала "Северский Донец — Донбасс", чтобы получить возможность проехать на технике к позициям Вооруженных сил Украины в городе Часов Яр. Украинские операторы дронов уничтожили весь вражеский военный транспорт и сорвали наступление ВС РФ.

Ситуация на Краматорском направлении по состоянию на 17 мая по данным DeepState Фото: скриншот

Ситуация возле Часового Яра

В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 8:00 18 мая сообщали о восьми наступательных действиях оккупантов на Краматорском направлении возле Часового яра, Курдюмовки, а также в направлении Предтечиного, Ступочек и Белой Горы.

Спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец 2 мая рассказывал о подготовке РФ штурма Часового Яра. Украинские военные заметили, что россияне начали подвозить к этому направлению подготовленный личный состав и стягивать технику и боеприпасы. Представитель ОТГ "Луганск" отмечал, что оккупантам мешают активно наступать волнами и применять мототехнику трубы канала "Северский Донец — Донбасс".

Эксперты Института изучения войны (ISW) в отчете за 12 мая писали, что россияне бросили в бой за Часов Яр элитный полк ФСБ, который подчиняется непосредственно президенту РФ Владимиру Путину.