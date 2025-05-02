Завозят подготовленный личный состав: в ОТГ "Луганск" заметили подготовку РФ штурма Часового Яра

ВС РФ начали накапливать силы в районе Часового Яра в Донецкой области. ВСУ наблюдают за тем, как россияне преимущественно ночью стягивают туда технику и боеприпасы.

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Об этом в эфире "Мы — Украина" рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

Он отметил, что ставку россияне делают на количество личного состава.

"Мы пытаемся достать до противника для того, чтобы сделать невозможным его эти действия, для того, чтобы не было накопления по крайней мере БК. Какая обученность личного состава пока не известна, пока его противник не задействовал. Но есть вероятность, что это будет более подготовленный личный состав для штурмовых действий с применением небольшого количества бронированной техники", — отметил он.

Дмитрий Запорожец отметил, что пока неизвестно, когда именно будет штурм, но в ОТГ "Луганск" не исключают, что ВС РФ могут выжидать как-то "перемирие" для того, чтобы продолжить логистические мероприятия, чтобы завершить подготовительный процесс для наступательных действий

Представитель ОТГ "Луганск" отметил, что именно трубы канала Северский Донец — Донбасс стали барьером, который не дает возможности россиянам активно наступать волнами, а также применить там мототехнику. В районе города есть лишь небольшое количество маршрутов, где эта техника может проехать.

Напомним, что ВС РФ зашли в южную часть Новооленевки, провели зачистку домов и начали закрепляться. ВСУ из-за натиска вынуждены были отойти.

Также сообщалось, что РФ нарастила наступление на Лимано-Купянском направлении и пытаются прорвать украинскую оборону, используя благоприятные погодные условия. Кое-где они имеют успех.