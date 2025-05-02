Завозять підготовлений особовий склад: в ОТУ "Луганськ" помітили підготовку РФ штурму Часового Яру

ЗС РФ почали накопичувати сили в районі Часового Яру на Донеччині. ЗСУ спостерігають за тим, як росіяни переважно вночі стягують туди техніку і боєприпаси.

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Про це в ефірі "Ми — Україна" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

Він зазначив, що ставку росіяни роблять на кількість особового складу.

"Ми намагаємось дістати до противника для того, щоб унеможливити його ці дії, для того, щоб не було накопичення принаймні БК. Яка навченість особового складу наразі не відома, поки його противник не задіював. Але є ймовірність, що це буде більш підготовлений особовий склад для штурмових дій із застосуванням невеликої кількості броньованої техніки", — зазначив він.

Дмитро Запорожець зауважив, що поки невідомо, коли саме буде штурм, але в ОТУ "Луганськ" не виключають, що ЗС РФ можуть вичікувати якось "перемир'я" для того, щоб продовжити логістичні заходи, щоб завершити підготовчий процес для наступальних дій.

Речник ОТУ "Луганськ" зауважив, що саме труби каналу Сіверський Донець — Донбас стали бар'єром, який не дає можливості росіянам активно наступати хвилями, а також застосувати там мототехніку. В районі міста є лише невелика кількість маршрутів, де ця техніка може проїхати.

Нагадаємо, що ЗС РФ зайшли до південної частини Новооленівки, провели зачистку будинків та почали закріплюватися. ЗСУ через натиск змушені були відійти.

Також повідомлялося, що РФ наростила наступ на Лимано-Куп'янському напрямку і намагаються прорвати українську оборону, використовуючи сприятливі погодні умови. Подекуди вони мають успіх.