ЗС РФ підірвали канал Сіверський Донець для наступу на Часів Яр: їх спинили дрони ЗСУ (відео)

Росіяни підірвали труби каналу "Сіверський Донець — Донбас", щоб розвинути наступ у сторону міста Часів Яр на Краматорському напрямку в Донецькій області. Оператори 427-го полку безпілотних систем "Рарог" знищили ворожу техніку та завадили ворожому прориву.

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Відео було опубліковане в Telegram-каналі полку 17 травня.

"Часовоярський напрямок під контролем ЗСУ", — йдеться в підписі до ролика.

На кадрах можна побачити ліквідацію автомобілів окупантів біля пошкоджених труб. Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко зазначив, що росіяни підірвали одну з секцій каналу "Сіверський Донець — Донбас", щоб отримати змогу проїхати на техніці до позицій Збройних сил України в місті Часів Яр. Українські оператори дронів знищили весь ворожий військовий транспорт і зірвали наступ ЗС РФ.

Ситуація на Краматорському напрямку станом на 17 травня за даними DeepState Фото: скриншот

Ситуація біля Часового Яру

В Генеральному штабі ЗСУ станом на 8:00 18 травня повідомляли про вісім наступальних дій окупантів на Краматорському напрямку біля Часового яру, Курдюмівки, а також у напрямку Предтечиного, Ступочок і Білої Гори.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець 2 травня розповідав про підготовку РФ штурму Часового Яру. Українські військові помітили, що росіяни почали підвозити до цього напрямку підготовлений особовий склад і стягувати техніку та боєприпаси. Речник ОТУ "Луганськ" зауважував, що окупантам заважають активно наступати хвилями та застосовувати мототехніку труби каналу "Сіверський Донець — Донбас".

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 12 травня писали, що росіяни кинули у бій за Часів Яр елітний полк ФСБ, який підпорядковується безпосередньо президенту РФ Володимиру Путіну.