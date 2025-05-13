Путін кинув у бій за Часів Яр елітний полк ФСБ: названо причину

В Інституті вивчення війни вважають, що це спроба "викликати страх" перед наступом російських військ. Однак церемоніальний полк ФСБ зазвичай займається почесними вартами і не буває в реальному бою.

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Про це пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті.

Повідомляється, що Росія розмістила церемоніальний полк Федеральної служби безпеки (ФСБ) на лінії фронту в Донецькій області. І це, ймовірно, спроба викликати страх перед майбутнім стрімким наступом російської армії.

Експерти посилаються на українських військових, які діють у напрямку Часового Яру, які повідомляють, що члени елітного російського Президентського полку ФСБ посилюють російські сили, які намагаються захопити цей населений пункт.

Зазначається, що цей полк ФСБ підпорядковується безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну і насамперед відповідає за виконання обов'язків почесної варти на державних заходах та охорону російських чиновників, Кремля і Вічного вогню біля Могили Невідомого Солдата біля Кремлівської стіни.

"ISW раніше не спостерігала, щоб полк діяв в Україні. Російські державні ЗМІ повідомляли у 2014 і 2016 роках, що підрозділ за розміром приблизно відповідає мотострілецькій бригаді і складається з призовників і контрактників", — йдеться в повідомленні. Також у матеріалі йдеться про те, що сам Путін та інші російські офіційні особи неодноразово обіцяли росіянам, що призовники, чия військова служба є обов'язковою відповідно до російського законодавства, не будуть відправлені воювати в Україну після використання призовників у бойових діях у перші місяці повномасштабної війни.

Російські державні ЗМІ повідомляють, що члени Президентського полку ФСБ, найімовірніше, не мають підготовки та бойового досвіду, необхідних для успішного посилення російських операцій поблизу Часівника і довгострокових російських зусиль із захоплення українського поясу фортець у Донецькій області. Рішення російського військового командування направити Президентський полк для ведення бойових дій в Україні, імовірно, є частиною більш масштабних російських зусиль із залякування України та Заходу за допомогою посилення бойових дій і представлення російських військ як елітних і повністю здатних досягти значних успіхів в Україні в найближчому майбутньому.

Полк ФСБ на параді в Москві Фото: РБК

Російське військове командування також може намагатися спрямувати будь-яку наявну робочу силу в район Часового Яру через його очевидні зусилля щодо пріоритетного проведення наступальних операцій проти Костянтинівки в останні місяці.

Російські війська наразі віддають пріоритет швидкому поповненню передових підрозділів новими рекрутами для підтримання ініціативи на полі бою в Україні, а не створенню пулу добре навчених оперативних резервів, що, своєю чергою, перешкоджає спроможності російських військ проводити складні операції і проривати українську оборону.

Експерти ISW вважають, що ЗС РФ не мають можливостей для досягнення значних успіхів на полі бою в найближчому майбутньому, і що російські офіційні особи використовують збереження Росією ініціативи на полі бою для зміцнення своєї позиції на переговорах.

Нагадаємо, Фокус з'ясовував, наскільки реально організувати зустріч Путіна і Зеленського в Стамбулі. Москва може спеціально затягувати процес, щоб виграти час.

При цьому в Інституті вивчення війни вважають, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Стамбулі не відбудеться. А російська сторона всіляко затягуватиме процес.