Путин бросил в бой за Часов Яр элитный полк ФСБ: названа причина

В Институте изучения войны считают, что это попытка "вызвать страх" перед наступлением российских войск. Однако церемониальный полк ФСБ обычно занимается почетными караулами и не бывает в реальном бою.

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Об этом пишут эксперты Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете.

Сообщается, что Россия разместила церемониальный полк Федеральной службы безопасности (ФСБ) на линии фронта в Донецкой области. И это, вероятно, попытка вызвать страх перед будущим стремительным наступлением российской армии.

Эксперты ссылаются на украинских военных, которые действуют в направлении Часового Яра, которые сообщают, что члены элитного российского Президентского полка ФСБ усиливают российские силы, пытающиеся захватить этот населенный пункт.

Отмечается, что этот полк ФСБ подчиняется непосредственно президенту России Владимиру Путину и в первую очередь отвечает за выполнение обязанностей почетного караула на государственных мероприятиях и охрану российских чиновников, Кремля и Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

"ISW ранее не наблюдала, чтобы полк действовал в Украине. Российские государственные СМИ сообщали в 2014 и 2016 годах, что подразделение по размеру примерно соответствует мотострелковой бригаде и состоит из призывников и контрактников", — говорится в сообщении. Также в материале говорится, что сам путин и другие российские официальные лица неоднократно обещали россиянам, что призывники, чья военная служба является обязательной в соответствии с российским законодательством, не будут отправлены воевать в Украину после использования призывников в боевых действиях в первые месяцы полномасштабной войны.

Российские государственные СМИ сообщают, что члены Президентского полка ФСБ, скорей всего, не имеют подготовки и боевого опыта, необходимых для успешного усиления российских операций вблизи Часового Яра и долгосрочных российских усилий по захвату украинского пояса крепостей в Донецкой области. Решение российского военного командования направить Президентский полк для ведения боевых действий в Украине, вероятно, является частью более масштабных российских усилий по запугиванию Украины и Запада посредством усиления боевых действий и представления российских войск как элитных и полностью способных достичь значительных успехов в Украине в ближайшем будущем.

Полк ФСБ на параде в Москве Фото: РБК

Российское военное командование также может пытаться направить любую имеющуюся рабочую силу в район Часового Яра из-за его очевидных усилий по приоритетному проведению наступательных операций против Константиновки в последние месяцы.

Российские войска в настоящее время отдают приоритет быстрому пополнению передовых подразделений новыми рекрутами для поддержания инициативы на поле боя в Украине, а не созданию пула хорошо обученных оперативных резервов, что, в свою очередь, препятствует способности российских войск проводить сложные операции и прорывать украинскую оборону.

Эксперты ISW считают, что ВС РФ не обладают возможностями для достижения значительных успехов на поле боя в ближайшем будущем, и что российские официальные лица используют сохранение Россией инициативы на поле боя для укрепления своей позиции на переговорах.

Напомним, Фокус выяснял, насколько реально организовать встречу Путина и Зеленского в Стамбуле. Москва может специально затягивать процесс, чтобы выиграть время.

При этом в Институте изучения войны считают, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле не состоится. А российская сторона будет всячески затягивать процесс.