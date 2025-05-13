Переговори у Стамбулі 2025: Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським, — ISW

Влада в Росії всіляко показує небажання йти на переговори з Україною, незважаючи на запрошення її президента Володимира Зеленського зустрітися 15 травня в Стамбулі.

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Про це йдеться в аналітичному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як приклад аналітик наводять заяву заступника спікера Ради Федерації РФ Костянтина Косачова про те, що запрошення Зеленського — це "чистий спектакль і комедія". На думку чиновника, зустрічі на високому рівні не організовують у такій складній ситуації.

Зеленський, за його оцінками, хоче звинуватити Росію у відсутності зацікавленості в переговорах щодо України. Заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Чепа також засумнівався в тому, що президент РФ Володимир Путін поїде на переговори в Стамбул.

Кремлівські чиновники офіційно не реагували на запрошення Зеленського відвідати переговори щодо України. Проте заяви представників влади нижчого рівня вказують на те, що Путін може проігнорувати візит до Туреччини.

"Путін доклав значних зусиль для підготовки російського суспільства до довгострокової війни", — зауважили в ISW.

Москва також активно просуває наратив про нібито нелегітимність Зеленського та його уряду, щоб виправдати відмову РФ від участі в переговорах з Україною.

"Будь-яка довгострокова мирна угода між Росією та Україною має включати визнання Росією легітимності українського президента, уряду та конституції країни", — вказують фахівці.

Нагадаємо, російська сторона вимагала від України відмовитися від ультиматумів на переговорах у Стамбулі. Будь-які переговори щодо України у 2025 році відбуватимуться "дещо по-іншому", зазначають у РФ.

Фокус з'ясовував, наскільки реально організувати зустріч Путіна і Зеленського в Стамбулі. Москва може спеціально затягувати процес, щоб виграти час.