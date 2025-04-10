Ліквідували пів сотні окупантів: у Нацгвардії показали кадри "зачистки" Часового Яру (відео)

Бійці батальйону спеціального призначення "Донбас" 18-ї Слов'янської бригади НГУ у боях за Часів Яр на Краматорському напрямку в Донецькій області щодня відбивають активні ворожі штурми. За останні 10 днів захисники знищили пів сотні окупантів, 4 броньовані машини та майже 283 FPV-дрони.

Related video

Відео роботи українських військових опублікувала пресслужба 18-ї Слов'янської бригади Національної гвардії України 9 квітня.

На відео можна побачити зруйноване місто з висоти пташиного польоту та знешкодження російських штурмовиків бійцями НГУ.

Також кадри поширив у своєму Telegram-каналі командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Він зазначив, що окупанти штурмують місто щоденно, та українські захисники героїчно утримують позиції й демонструють професіоналізм і високу ефективність на полі бою.

"Кожен командир, кожен гвардієць робить максимум у цій боротьбі. І натомість противник отримує втрати, знищену піхоту і розуміє, що тут не буде легкої дороги!" — написав командувач НГУ.

За його словами, від початку квітня підрозділи 18-ї Слов'янської бригади ліквідували понад пів сотні російських загарбників, а також іще більша кількість окупантів отримали поранення. Також українські бійці знищили 4 броньовані бойові машини, 78 безпілотних літальних апаратів і 283 ворожі FPV-дрони.

Ситуація в Донецькій області біля Часовому Яру за даними DeepState на 9 квітня Фото: скриншот

Бої за Часів Яр: що відомо

В Генеральному штабі ЗСУ станом на 8 ранку 10 квітня повідомляли про два боєзіткнення в районі Часового Яру на Краматорському напрямку за попередню добу.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець 4 квітня розповідав про плани росіян біля Часового Яру. Він попереджав, що росіяни чекають на сприятливі погодні умови для поновлення активних штурмових дій.

До того, 20 березня, у пресслужбі 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила повідомляли про спробу росіян здійснити прорив колоною техніки в районі Часового Яру. Бійці ЗСУ накрили ворожу техніку та піхоту артилерійським і мінометним вогнем. Перед тим окупанти кидали на штурм Часового Яру колону бронетехніки 7 березня. Українські захисники знищили 14 із 20 ворожих машин, а ЗС РФ втратили 33 особи вбитими та пораненими.