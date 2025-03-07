ЗС РФ кинули на штурм Часового Яру колону бронетехніки: чим закінчилася атака (відео)

Противник кинув у бій близько 20 одиниць техніки, з яких у результаті вдалося підбити близько 14 машин. А втрати особового складу ЗС РФ становили щонайменше 33 особи вбитими та пораненими.

Related video

Російське військове командування зробило спробу прориву української оборони, спрямувавши велику бронеколону в бік Часового Яру. За даними 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, зафіксовано понад 20 одиниць техніки, включно з бойовими машинами десанту.

Штурм українських позицій почався вранці 6 березня. Колону від самого початку руху відстежували розвідувальні безпілотники, а потім по ній було відкрито вогонь артилерією та ударними дронами.

Атака призвела до того, що російська техніка загрузла в заторі. Підбиті машини заблокували переправу через канал, а солдати, які вижили, намагалися відступити. Однак українські військові стверджують, що не всі встигли покинути поле бою.

Щонайменше 14 одиниць техніки було знищено або кинуто, а втрати особового складу російської армії, за попередніми даними, становлять щонайменше 33 особи вбитими й пораненими. Піхота противника, яка встигла висадитися, намагалася сховатися в будинках, але була ліквідована ударами дронів.

Ситуація в районі Часового Яру

За інформацією "Мілітарного", попри значні втрати, російська армія продовжує спроби захоплення Часового Яру, використовуючи весь доступний арсенал. Противник вирішив змінити тактику — якщо раніше росіяни намагалися штурмувати невеликими піхотними групами, то останнім часом вони накопичують бронетехніку, використовуючи погану видимість через погодні умови.

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, ділянка фронту в районі Часового Яру залишається стабільною. Останнє незначне просування російських сил було зафіксовано на початку лютого на південь від міста в напрямку Ступочок.

Фото: Генштаб ЗСУ

В оперативному звіті Генштабу ЗСУ йдеться, що за минулу добу на Краматорському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень. Бої точилися біля Часового Яру, а також у напрямку Ступочок.

Раніше аналітики DeepState озвучили цифри російських втрат у Білогорівці, Часовому Яру і Торецьку. З квітня 2024 по лютий 2025 у Часовому Яру ворог втратив 4880 військовослужбовців.