ВС РФ бросили на штурм Часового Яра колонну бронетехники: чем закончилась атака (видео)

Противник бросил в бой около 20 единиц техники, из которых в результат удалось подбить около 14 машин. А потери личного состава ВС РФ составили не менее 33 человек убитыми и ранеными.

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Российское военное командование предприняло попытку прорыва украинской обороны, направив крупную бронеколонну в сторону Часового Яра. По данным 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, зафиксировано более 20 единиц техники, включая боевые машины десанта.

Штурм украинских позиций начался утром 6 марта. Колонну с самого начала движения отслеживали разведывательные беспилотники, а затем по ней был открыт огонь артиллерией и ударными дронами.

Атака привела к тому, что российская техника увязла в пробке. Подбитые машины заблокировали переправу через канал, а выжившие солдаты пытались отступить. Однако украинские военные утверждают, что не все успели покинуть поле боя.

По меньшей мере 14 единиц техники были уничтожены или брошены, а потери личного состава российской армии, по предварительным данным, составляют не менее 33 человек убитыми и ранеными. Пехота противника, которая успела высадиться, пыталась укрыться в домах, но была ликвидирована ударами дронов.

Ситуация в районе Часового Яра

По информации "Милитарного", несмотря на значительные потери, российская армия продолжает попытки захвата Часового Яра, используя весь доступный арсенал. Противник решил поменять тактику — если раньше россияне пытались штурмовать небольшими пехотными группами, то в последнее время они накапливают бронетехнику, используя плохую видимость из-за погодных условий.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, участок фронта в районе Часового Яра остается стабильной. Последнее незначительное продвижение российских сил было зафиксировано в начале февраля южнее города в направление Ступочок.

Фото: Генштаб ВСУ

В оперативном отчете Генштаба ВСУ говорится, что за минувшие сутки на Краматорском направлении произошло 13 боестолкновений. Бои шли возле Часового Яра, а также в направлении Ступочок.

Ранее аналитики DeepState озвучили цифры российских потерь в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке. С апреля 2024 по февраль 2025 в Часовом Яру неприятель потерял 4880 военнослужащих.