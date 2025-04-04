Чекають погоди: в ОТУ "Луганськ" розповіли про плани росіян біля Часового Яру

Російські війська наразі чекають на сприятливі погодні умови для активних наступальних дій у районі Часового Яру. Окупанти очікують на дощ або туман, що може стати сигналом для активізації штурмових дій.

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Про це повідомив Дмитро Запорожець, речник оперативно-тактичного угрупування "Луганськ", в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Дмитро Запорожець розповів, що відбувається на Краматорському напрямку

"Очевидно, що ворог чекає певних погодних умов — дощу або туману, які дадуть змогу здійснити механізований штурм на напрямку Часового Яру. Ймовірність такого розвитку подій велика", — зазначив Запорожець.

За інформацією військового, інтенсивність ворожих обстрілів у цьому районі постійно зростає. Якщо ще кілька днів тому кількість артилерійських обстрілів складала близько 150-180, то тепер вона вже перевищує 200-260. Це підтверджує, що окупанти готуються до активних бойових дій.

Окрім артилерійських атак, ворог активно використовує дрони для розвідки, зокрема на Часовоярському та Торецькому напрямках. За минулу добу в повітрі перебувало близько 21 розвідувального дрона.

Запорожець також розповів про страшну ситуацію з використанням цивільного населення окупантами. У районах Торецька та Часового Яру російські війська примусово залучають мирних жителів до транспортування тіл загиблих солдатів. Згідно з даними місцевих адміністрацій, у Часовому Яру наразі перебуває 171 житель, а в Торецьку — 48.

"Ми бачили, як місцеві жителі, зокрема чоловік і жінка, перевозили тіла загиблих російських військових за допомогою тачки", — зазначив він.

Незважаючи на тяжку ситуацію, українські війська продовжують захищати цивільних і утримують позиції. У Торецьку тривають вуличні бої, і Сили оборони успішно відбивають численні штурми. Оборона на шахтах міста зберігається стійкою, що дає можливість українським військовим протидіяти ворогу.

"На шахтах південній та північній частинах міста ми вибудували ефективну оборону, що дозволяє нам контролювати ситуацію на підступах до цих стратегічних об'єктів", — підсумував Дмитро Запорожець.

Додамо, що 1 квітня осінтери зазначали про активні бої за Торецьк. Там була доволі хаотична ситуація: зокрема, ЗС РФ упритул підходила до позицій оборонців. Відомо, що противник для цього перекинув сюди додаткову живу силу та воєнну техніку, також здійснюється ротація ЗС РФ на нову дивізію.

Нещодавно аналітики DeepState зазначали, що ЗС РФ також просунулись в районі трьох населених пунктів Донецької та Харківської областей. Тоді Генштаб ніяк не коментував цю інформацію.