Ждут погоды: в ОТГ "Луганск" рассказали о планах россиян возле Часового Яра

Российские войска сейчас ждут благоприятных погодных условий для активных наступательных действий в районе Часового Яра. Оккупанты ожидают дождь или туман, что может стать сигналом для активизации штурмовых действий.

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Об этом сообщил Дмитрий Запорожец, спикер оперативно-тактической группировки "Луганск", в эфире телемарафона "Единые новости".

Дмитрий Запорожец рассказал, что происходит на Краматорском направлении

"Очевидно, что враг ждет определенных погодных условий — дождя или тумана, которые позволят осуществить механизированный штурм в направлении Часового Яра. Вероятность такого развития событий велика", — отметил Запорожец.

По информации военного, интенсивность вражеских обстрелов в этом районе постоянно растет. Если еще несколько дней назад количество артиллерийских обстрелов составляло около 150-180, то теперь оно уже превышает 200-260. Это подтверждает, что оккупанты готовятся к активным боевым действиям.

Кроме артиллерийских атак, враг активно использует дроны для разведки, в частности на Часовоярском и Торецком направлениях. За минувшие сутки в воздухе находилось около 21 разведывательного дрона.

Запорожец также рассказал о страшной ситуации с использованием гражданского населения оккупантами. В районах Торецка и Часового Яра российские войска принудительно привлекают мирных жителей к транспортировке тел погибших солдат. Согласно данным местных администраций, в Часовом Яру сейчас находится 171 житель, а в Торецке — 48.

"Мы видели, как местные жители, в частности мужчина и женщина, перевозили тела погибших российских военных с помощью тачки", — отметил он.

Несмотря на тяжелую ситуацию, украинские войска продолжают защищать гражданских и удерживают позиции. В Торецке продолжаются уличные бои, и Силы обороны успешно отражают многочисленные штурмы. Оборона на шахтах города сохраняется устойчивой, что дает возможность украинским военным противодействовать врагу.

"На шахтах южной и северной частях города мы выстроили эффективную оборону, что позволяет нам контролировать ситуацию на подступах к этим стратегическим объектам", — подытожил Дмитрий Запорожец.

Добавим, что 1 апреля осинтеры отмечали об активных боях за Торецк. Там была довольно хаотичная ситуация: в частности, ВС РФ вплотную подходила к позициям защитников. Известно, что противник для этого перебросил сюда дополнительную живую силу и военную технику, также осуществляется ротация ВС РФ на новую дивизию.

Недавно аналитики DeepState отмечали, что ВС РФ также продвинулись в районе трех населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей. Тогда Генштаб никак не комментировал эту информацию.