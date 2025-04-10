Ликвидировали полсотни оккупантов: в Нацгвардии показали кадры "зачистки" Часового Яра (видео)

Бойцы батальона специального назначения "Донбасс" 18-й Славянской бригады НГУ в боях за Часов Яр на Краматорском направлении в Донецкой области ежедневно отражают активные вражеские штурмы. За последние 10 дней защитники уничтожили полсотни оккупантов, 4 бронированные машины и почти 283 FPV-дрона.

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Видео работы украинских военных опубликовала пресс-служба 18-й Славянской бригады Национальной гвардии Украины 9 апреля.

На видео можно увидеть разрушенный город с высоты птичьего полета и обезвреживание российских штурмовиков бойцами НГУ.

Также кадры распространил в своем Telegram-канале командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко. Он отметил, что оккупанты штурмуют город ежедневно, но украинские защитники героически удерживают позиции и демонстрируют профессионализм и высокую эффективность на поле боя.

"Каждый командир, каждый гвардеец делает максимум в этой борьбе. И взамен противник получает потери, уничтоженную пехоту и понимает, что здесь не будет легкой дороги!" — написал командующий НГУ.

По его словам, с начала апреля подразделения 18-й Славянской бригады ликвидировали более полусотни российских захватчиков, а также еще большее количество оккупантов получили ранения. Также украинские бойцы уничтожили 4 бронированные боевые машины, 78 беспилотных летательных аппаратов и 283 вражеских FPV-дрона.

Ситуация в Донецкой области возле Часового Яра по данным DeepState на 9 апреля Фото: скриншот

Бои за Часов Яр: что известно

В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 8 утра 10 апреля сообщали о двух боестолкновениях в районе Часового Яра на Краматорском направлении за предыдущие сутки.

Спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец 4 апреля рассказывал о планах россиян возле Часового Яра. Он предупреждал, что россияне ждут благоприятных погодных условий для возобновления активных штурмовых действий.

До того, 20 марта, в пресс-службе 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила сообщали о попытке россиян осуществить прорыв колонной техники в районе Часового Яра. Бойцы ВСУ накрыли вражескую технику и пехоту артиллерийским и минометным огнем. Перед тем оккупанты бросали на штурм Часового Яра колонну бронетехники 7 марта. Украинские защитники уничтожили 14 из 20 вражеских машин, а ВС РФ потеряли 33 человека убитыми и ранеными.