"Это не "пушечное мясо": как ВСУ держались больше месяца в окружении в Торецке и смогли выйти (видео)

Российские военные пытаются полностью установить контроль над городом Торецк в Донецкой области. По информации ВСУ, в городе уже идут ожесточенные уличные бои. Если враг возьмет Торецк, это откроет ему путь к Константиновке — одному из крупнейших городов Донбасса, который сейчас подконтролен Украине.

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Издание"Настоящее время" (созданное по инициативе "Радио Свобода" и "Голоса Америки") пообщались с военными ВСУ, которые больше месяца удерживали позиции в Торецке.

Более месяца в окружении провели бойцы ВСУ в Торецке

"Возвращаешься из боя, просматриваешь видео и не можешь поверить, что все это действительно пережил. Это полное безумие. Смотришь на экран — и страшно. Там, в самом эпицентре, просто работаешь: тело на автопилоте, все максимально собрано", — рассказывает офицер Богдан Кушнир.

Эвакуацию украинских бойцов из города назвали "Операция "Жизнь". Ведь после 35 дней изоляции Силам обороны удалось вывести группу из опасной зоны.

Кушнир признался: он не считает себя жестким человеком, однако война заставила проявить те черты характера, которые в мирной жизни остаются скрытыми. Он — офицер штурмового подразделения "Сафари" из бригады Нацполиции "Лють". На войну ушел еще в 2014 году, потом вернулся к гражданской жизни, но после полномасштабного вторжения в 2022 году снова стал на защиту своей страны.

В окружение он попал случайно — во время командирской разведки.

"Я просто выехал оценить обстановку, не планировал застрять на месяц. Тем более — зимой, при -15 или даже -18", — вспоминает мужчина.

Бойцы удерживали крайний оборонительный рубеж — обычный жилой дом в Торецке. Штурм начался внезапно.

"Шли уверенно и жестко. Это не "пушечное мясо", как привыкли говорить. Они действовали настойчиво. Если не удалось пробить одно направление, шли другим. Штурмовали по 12 часов без перерыва — с пяти утра до пяти вечера. Были группы, которые не отступали, просто оставались лежать на поле боя", — рассказывает Кушнир.

После трех недель напряженного сопротивления ситуация стала критической: морозы усиливались, солдаты болели, а штурмы не прекращались. Тем временем, в головы украинских бойцов закрадывались тяжелые мысли. Из семи бойцов в группе Кушнира трое были ранены, однако позиции не оставили. Даже наоборот — смогли взять нескольких пленных.

Через месяц к разрушенному зданию, где уже нечего было защищать, прорвалась бронетехника — это позволило наконец провести эвакуацию. Так завершилась "Операция "Жизнь"".

Удержание Торецка сейчас остается одной из ключевых задач для украинского командования. Команда Богдана Кушнира сейчас на ротации, но уже готовится вернуться на позиции.

Напомним, что видео с высоты птичьего полета, на котором видно нынешнее состояние Торецка в Донецкой области, обнародовала 14 апреля пресс-служба 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также, во время съемок в Донецкой области, где журналисты должны были освещать, как украинские воины сдерживают вражеские штурмы, случился непредсказуемый инцидент — заместителю командира пришлось срочно выезжать, чтобы спасти тяжело раненного собрата.