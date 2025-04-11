Уникальные кадры с Торецкого направления: эвакуация бойцов "с нуля" в прямом эфире (видео)

Журналисты приехали в Донецкую область, чтобы показать, как защитники отражают российские штурмы. Однако во время съемок произошел форс-мажор, и заместителю командира пришлось ехать на спасение тяжелораненного бойца.

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28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода защищает Бахмутское направление с декабря 2022 года, а вместе с ней — мотопехотный батальон 1004 ОБрОО. Журналисты приехали туда, чтобы показать, как военные отражают штурмы. Однако один из бойцов во время съемок получил тяжелое ранение, поэтому медийщики стали свидетелями эвакуации "на нуле".

Съемочная группа записала кадры с командно-наблюдательного пункта, а также звук радиосвязи между военными. На спасение военнослужащих, которых нужно было эвакуировать из поселка Дачное, выехал заместитель командира по вооружению Михаил "Инсат". Он объяснил, что в той зоне российские оккупанты разбрасывают противопехотные мины "Лепесток".

По дороге связь постоянно прерывалась, ведь на машине работали средства РЭБ. "Инсату" при этом повторяли, чтобы он ускорялся. Журналистка отметила, что в командном пункте чувствовалось сильное напряжение.

Тяжелое ранение получил солдат-пулеметчик Иван Федурко с позывным "Грек", когда спасал раненого побратима. Ему пришлось ждать помощи два часа, ведь из-за вражеской артиллерии к позиции не могли подъехать.

Однако дождаться "Греку" было не суждено, 16 марта он погиб из-за полученного ранения. В командно-наблюдательном пункте рассказали, что у него была ранена нога, и предположили, что солдат истек кровью, несмотря на домедицинскую помощь. Когда группа эвакуации добралась до тела, его не могли поднять, но в конце концов удалось забрать.

В небо подняли аэроразведку, чтобы следить за селом во время выезда группы. По пути эвакуации начала работать артиллерия, но операция удалась. Кроме того, из-за заваленного проезда группе пришлось ехать по новой дороге.

Другого раненого с позывным "Кисель" успешно эвакуировали. Также с "Инсатом" вернулся еще один боец с легким ранением.

"Жаль. Тяжелее всего, знаешь что? Тяжелее всего оставлять ребят там", — заявил заместитель командира.

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