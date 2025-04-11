Неудобный и непослушный: имя "азовца" Кротевича убрали из указа о награждении орденом

Имя бойца "Азова" и экс-начальника штаба бригады Богдана Кротевича убрали из указа о награждении, который должен был подписать президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что это сделано из-за того, что он критикует главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

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Эту историю он рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, пока он еще находился на службе, его руководство подало его к награде, а 9 апреля 2025 года заместитель командира 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ Святослав Паламар "Калина" даже поздравил его, прислав скрин этого указа.

Уже на следующий день из указа фамилия Кротевича просто исчезла.

"Почему так произошло? Возможно, из-за моей четкой позиции по замене главнокомандующего. Хотя, если честно, других причин я просто не вижу. Но в очередной раз я убедился — в этой системе еще очень много надо менять", — написал Богдан Кротевич.

По его словам, он уверен, что сам президент Владимир Зеленский к этому не причастен, но в его команде есть человек, который "может убрать тех, кто не нравится".

"Для них не важно что ты заслуживаешь и делаешь, важно чтобы ты был удобным, послушным и всегда говорил "Да". Но это не для меня. Лучшая награда для меня это, когда от**бутся со своими интригами от адекватных военных и армии наконец дадут нормально воевать", — написал он.

Напомним, что ранее экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич (позывной "Тавр") раскритиковал главкома ВСУ Сырского за устаревшие методы ведения боев, опасные приказы и пренебрежение безопасностью личного состава.

13 марта Богдан Кротевич заявил, что не поддерживает идею перемирия, и объяснил, почему имеет такое мнение.