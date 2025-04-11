Незручний і неслухняний: ім'я "азовця" Кротевича прибрали з указу про нагородження орденом

Ім'я бійця "Азову" і ексначальника штабу бригади Богдана Кротевича прибрали з указу про нагородження, який мав підписати президент України Володимир Зеленський. Він вважає, що це зроблено через те, що він критикує головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Цю історію він розповів у своєму телеграм-каналі.

За його словами, поки він ще перебував на службі, його керівництво подало його до нагороди, а 9 квітня 2025 року заступник командира 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Святослав Паламар "Калина" навіть привітав його, надіславши скрин цього указу.

Вже наступного дня з указу прізвище Кротевича просто зникло.

"Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався — в цій системі ще дуже багато треба змінювати", — написав Богдан Кротевич.

За його словами, він впевнений, що сам президент Володимир Зеленський до цього не причетний, але у його команді є людина, яка "може прибрати тих хто не подобається".

"Для них не важливо що ти заслуговуєш та робиш, важливо щоб ти був зручним, слухняним та завжди казав " Так". Але це не для мене. Найкраща нагорода для мене це, коли від**буться зі своїми інтригами від адекватних військових та армії нарешті дадуть нормально воювати", — написав він.

Нагадаємо, що раніше ексначальник штабу "Азова" Богдан Кротевич (позивний "Тавр") розкритикував головкома ЗСУ Сирського за застарілі методи ведення боїв, небезпечні накази та нехтування безпекою особового складу.

13 березня Богдан Кротевич заявив, що не підтримує ідею перемир'я, та пояснив, чому має таку думку.