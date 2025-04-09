Межує з криміналом: Кротевич закликав Сирського піти у відставку, — The Guardian

Колишній начальник штабу 12 бригади Національної гвардії Богдан "Тавр" Кротевич розкритикував дії головнокомандувача Збройних сил України, генерал-лейтенанта Олександра Сирського під час російсько-української війни. При цьому "Тавр" згадав про застарілі методи ведення боїв та про нехтування безпекою солдатів, написало The Guardian.

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Про заклик Кротевича щодо відставки Сирського ідеться в інтерв'ю, яке "Тавр" дав виданню The Guardian.

Журналісти переповіли слова бійця 12 бригади НГУ, який говорив, що головнокомандувач страждає від відсутності уяви та не береже солдатів.

"[Тавр] закликав главу ЗСУ піти у відставку, звинувативши його у відсутності стратегічної уяви та підданні життям українських солдатів ризику наказами, що межують із кримінальними", — навело видання заяву бійця.

The Guardian опублікувало зауваження, які має колишній начальник штабу "Азову" до нинішнього командувача ЗСУ:

Сирський та командування "займається ручним мікроуправлінням цілої армії";

солдатам наказували відходити на відпочинок надто близько від фронту. Аналогічні накази отримували штаби, яким не дозволяли відійти подалі від ударів ЗС РФ;

командири "вимагають від солдатів те, чого вони не вимагали б від себе";

командування "злочинно винне в нерозумінні принципів війни прямо зараз" і не розуміє, "як працюють FPV-дрони та плануючі бомби".

Зі слів Кротевича, українською армією командують люди, які керуються застарілими правилами та відмовляються дізнаватись та застосовувати нові методи ведення бойових дій. Через цю застарілість під удар ЗС РФ потрапив навіть штаб "Азову", розповів він.

"Вони все ще мають менталітет воюючих у Другій світовій війні. Вони досі відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей. Командувач армії покладався на правила, видані у 2016 році", — ідеться в інтерв'ю.

Низка зауважень "Тавра" стосуються прориву ЗСУ в Курську область та поточних боїв на Донбасі. На його думку, у наступі на російську територію Сирський скористався слабкістю росіян на певному відтинку кордону. Водночас, у Донецькій області, під Покровськом, склалась важка ситуація, з якою не могли впоратись через докладання зусиль під Курськом.

"[Сирський має] тільки дві функції: якщо ворог атакує, ти просто кидаєш туди більше людей. А якщо ворог переважає, відведи людей і скажи, що ти переживаєш за їхні життя", — заявив Кротевич.

Війна РФ і заяви Кротевича

Зазначимо, Богдан Кротевич вже висловлював своє бачення щодо війни РФ, дій ЗСУ, а також про проблеми мобілізації. Наприклад, у червні 2024 року військовий написав заяву у ДБР на тодішнього командувача Об'єднаних сил генерала Юрія Содоля. У заяві вказано, начебто командувач винен у загибелі більшої кількості українських солдатів, ніж російські військові. Крім того, ішлося про те, що Содоль, ймовірно, причетний до поганого захисту Маріуполя у перші дні вторгнення РФ.

Нагадуємо, у березня Кротевич заявив, що не підтримує ідею перемир'я, та пояснив, чому має таку думку.