Граничит с криминалом: Богдан Кротевич призвал Сырского уйти в отставку, — The Guardian

Экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич (позывной "Тавр") раскритиковал действия главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта Александра Сырского во время российско-украинской войны. При этом он вспомнил об устаревших методах ведения боев, опасных приказах и пренебрежении безопасностью личного состава.

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О призыве об отправке Сырского в отставку говорится в интервью, которое Богдан Кротевич дал изданию The Guardian.

Журналисты пересказали слова бойца 12 бригады НГУ, который говорил, что главнокомандующий не имеет представления и не бережет жизни военных.

"[Тавр] призвал главу ВСУ уйти в отставку, обвинив его в отсутствии стратегического воображения и подвержении жизнями украинских солдат риску приказами, граничащими с криминальными", — привело издание заявление военного.

Издание опубликовало замечания, которые имеет экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич к нынешнему главнокомандующему и из-за которых требует отправки Сырского в отставку:

главком и командование "занимается ручным микроуправлением целой армии";

бойцам отдавали опасные приказы отходить на отдых слишком близко к фронту. Аналогичных действий требовали от штабов, которым не позволяли отойти подальше, где не будет рисков стать целью для ударов ВС РФ;

командиры "требуют от солдат то, чего они не требовали бы от себя";

устаревшее командование "преступно виновно в непонимании принципов войны прямо сейчас" и не понимает, "как работают FPV-дроны и планирующие бомбы".

По словам "азовца" Кротевича, украинской армией командуют люди, которые руководствуются устаревшими правилами и отказываются узнавать и применять новые методы ведения боевых действий. Из-за устаревшего командования под удар ВС РФ попал даже штаб "Азова", рассказал он.

"Они все еще имеют менталитет воюющих во Второй мировой войне. Они до сих пор отказываются признавать новые средства поражения целей. Командующий армией полагался на правила, изданные в 2016 году", — говорится в интервью.

Ряд замечаний Богдан Кротевич высказал относительно прорыва ВСУ в Курскую область и текущих боев на Донбассе. По его мнению, в наступлении на российскую территорию главнокомандующий воспользовался слабостью россиян на определенном отрезке границы. В то же время в Донецкой области возле Покровска сложилась тяжелая ситуация, с которой не могли справиться из-за приложения усилий на Курщине.

"[Сырский имеет] только две функции: если враг атакует, ты просто бросаешь туда больше людей. А если враг преобладает, отведи людей и скажи, что ты переживаешь за их жизни", — заявил Богдан Кротевич.

Война РФ и заявления экс-начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича

Отметим, Богдан Кротевич уже высказывал свое видение относительно войны РФ, действий ВСУ, а также о проблемах мобилизации. Например, в июне 2024 года военный написал заявление в ГБР на тогдашнего командующего Объединенных сил генерала Юрия Содоля. В заявлении указано, что якобы командующий виноват в гибели большего количества украинских военнослужащих, чем российские военные. Кроме того, речь шла о том, что Содоль, вероятно, причастен к плохой защите Мариуполя в первые дни вторжения РФ.

Напоминаем, 13 марта Богдан Кротевич заявил, что не поддерживает идею перемирия, и объяснил, почему имеет такое мнение.