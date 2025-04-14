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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

"Некогда цветущий город": Генштаб показал, как сейчас выглядит Торецк (видео)

Торецк, город Торецк, как выглядит Торецк, Торецкое направление
Фото: Скрин видео | За девять месяцев боев Торецк превратился в тень себя прежнего

Военные, которые защищают город уже девять месяцев, сняли его с высоты птичьего полета. Только за сутки там зафиксировали более 20 вражеских атак.

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Кадрами, на которых можно увидеть, как сейчас выглядит город Торецк в Донецкой области, 14 апреля поделились пресс-служба 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

В Торецк пришла весна. 100-я бригада защищает этот город уже девять месяцев.

"За это время оголтелый "р***кий мир" превратил некогда цветущий город украинского Донбасса в город-призрак...", — подчеркнули бойцы.

Видео также опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

"Вот как российские оккупанты "освобождают" населенные пункты", — подчеркнули там.

Ситуация на Торецком направлении

Военнослужащий "Мучной" проинформировал, что ВС РФ вошли в поселок Валентиновка и пытаются закрепиться в северной его части, чтобы начать бои за поселок Сухая Балка. Кроме того, по словам защитника, если оккупанты выйдут в село Александрополь, ВСУ придется отходить за реку Бычок.

Оборона Торецка, Торецк, Торецкое направление, бои за Торецк, битва за Торецк, битва за Торецк Fullscreen
Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий
Фото: Deep State

"Фронт здесь трещит и срочно надо забить дыру", — добавил "Мучной".

В Генштабе ВСУ проинформировали, что за сутки враг совершил на Торецком направлении 21 атаку. Бои шли в районе самого Торецка, Озаряновки, Дружбы и Леонидовки.

Оборона Торецка, Торецк, Торецкое направление, бои за Торецк, битва за Торецк, битва за Торецк Fullscreen
Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, 11 апреля журналисты поделились уникальными кадрами с Торецкого направления. Украинские военные провели эвакуацию раненых с позиции в прямом эфире.

Лейтенант "Алекс" 14 апреля сообщил, что ВС РФ изменили тактику применения бронированной техники. По его словам, враг, очевидно, перегруппировался и накопил ресурсы.