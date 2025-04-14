"Некогда цветущий город": Генштаб показал, как сейчас выглядит Торецк (видео)

Военные, которые защищают город уже девять месяцев, сняли его с высоты птичьего полета. Только за сутки там зафиксировали более 20 вражеских атак.

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Кадрами, на которых можно увидеть, как сейчас выглядит город Торецк в Донецкой области, 14 апреля поделились пресс-служба 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

В Торецк пришла весна. 100-я бригада защищает этот город уже девять месяцев.

"За это время оголтелый "р***кий мир" превратил некогда цветущий город украинского Донбасса в город-призрак...", — подчеркнули бойцы.

Видео также опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

"Вот как российские оккупанты "освобождают" населенные пункты", — подчеркнули там.

Ситуация на Торецком направлении

Военнослужащий "Мучной" проинформировал, что ВС РФ вошли в поселок Валентиновка и пытаются закрепиться в северной его части, чтобы начать бои за поселок Сухая Балка. Кроме того, по словам защитника, если оккупанты выйдут в село Александрополь, ВСУ придется отходить за реку Бычок.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Фронт здесь трещит и срочно надо забить дыру", — добавил "Мучной".

В Генштабе ВСУ проинформировали, что за сутки враг совершил на Торецком направлении 21 атаку. Бои шли в районе самого Торецка, Озаряновки, Дружбы и Леонидовки.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, 11 апреля журналисты поделились уникальными кадрами с Торецкого направления. Украинские военные провели эвакуацию раненых с позиции в прямом эфире.

Лейтенант "Алекс" 14 апреля сообщил, что ВС РФ изменили тактику применения бронированной техники. По его словам, враг, очевидно, перегруппировался и накопил ресурсы.