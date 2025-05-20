Місто стирають дощенту: офіцер ЗСУ розповів про запеклі бої в Часовому Яру (відео)

На Краматорському напрямку тривають запеклі бої за Часів Яр, де російські війська ведуть наступ із застосуванням тактики "випалених міст". Окупанти знищують усе, до чого можуть дотягнутися, знищуючи будівлі до фундаментів.

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Про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділу комунікацій 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ молодший лейтенант Іван Петричак.

Про запеклі бої в Часовому Яру розповів боєць 24-ї ОМБр Іван Петричак (дивитися з 10:00)

За його словами, російські сили раніше накопичувалися на цій ділянці фронту, а тепер перейшли до активної фази боїв, намагаючись використати резерв для просування. Під час атак противник активно застосовує безпілотники на оптоволокні, через які виникають додаткові труднощі захисникам. Також не припиняються авіаудари КАБами та артилерійські обстріли.

Основний удар припадає на центр міста, де ворог руйнує будівлі дощенту.

"Противник активізувався в центральному районі, активно руйнує будівлі, стираючи їх фактично до фундаментів. Коли він не може просунутися завдяки військовій майстерності, то застосовує метод випаленої землі, знищуючи все, до чого може дотягнутися", — розповів боєць.

Офіцер додав, що війська РФ намагалися прорватися за підтримки бронетехніки, однак техніку було своєчасно виявлено і знищено.

"Противник намагався заїхати вглиб територій. Виявили його ще на під'їздах. Дуже багато FPV-дронів по цій бронемашині прилетіло. Очевидно, була добре зварена. Машина доїхала до якоїсь точки, але під час вивантаження її спалили", — розповів Петричак.

Обстановка в Часовому Яру

Загалом російські штурми в районі Часового Яру відбуваються практично щодня. Ворог зазнає втрат у живій силі та техніці, зокрема від масованого застосування українських безпілотників. Попри посилення атак, бійці 24-ї бригади продовжують утримувати позиції.

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, з початку травня було зафіксовано незначне просування Збройних сил РФ у центральній частині міста.

Карта бойових дій. Годин Яр 1 травня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій. Часів Яр 19 травня 2025 року

Нагадаємо, останнім часом ЗС РФ зосередили на чотирьох ділянках фронту на Донбасі. На думку військового аналітика Сергія Грабського, метою противника є повний контроль над трасою, яка проходить по лінії Покровськ-Мирноград-Костянтинівка-Часів Яр.