"Піхота там просто титани": в районі Часового Яру РФ нарощує військовий наступальний потенціал

В районі міста Часів Яр на Донеччині ЗС РФ нарощують військовий потенціал та штурмують позиції ЗСУ з використанням авіації та БПЛА, що ускладнює оборону міста.

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Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак.

За його словами, ситуація в районі Часового Яру в Донецькій області не пішла на спад, а ще більше посилюється.

"На спад нічого не пішло, навпаки все працює на нарощення військового наступального потенціалу. Ми бачимо, що зараз триває війна в міській забудові, бої тривають кожного дня. Кожного дня окупанти намагаються влаштовувати штурми, інколи механізовані й активно дуже застосовують авіацію", — сказав Петричак.

Він додав, що окупанти на цій ділянці фронту наростили використання дронів типу "Крило" й квадрокоптерного типу.

"Зараз противник дуже активно завозить на напрямок БПЛА типу оптоволокна. Оптоволокном район Часового Яру та Костянтинівки просто всіяний. Дуже багато його. Також активно застосовують "Крила", які збільшують дистанцію ураження, противник працює над збільшенням дистанції – це змінює війну насправді", — сказав військовий.

Він наголосив, що попри всі складнощі та переважаючу кількість особового складу противника 24-та бригада вже рік тримає оборону Часового Яру.

"Піхота яка там стоїть – це просто титани", — сказав Іван Петричак.

Нагадаємо, що 21 травня повідомлялося, що російська армія накопичує особовий склад біля кордону з Харківською областю. Це може бути ознакою підготовки до активних штурмових дій.

Також повідомлялося, що в Часовому Ярі окупанти використовують тактику випаленої землі.