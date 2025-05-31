"Є критично важливим": битва за Часів Яр може визначити умови майбутнього миру, — Forbes

ЗС РФ посилили активність та штурмові дії Часового Яру і не шкодують особового складу для того, щоб захопити цей населений пункт, що свідчить про те, що росіяни не очікують настання швидкого миру.

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Про це пише Forbes.

"Хоча захоплення Часів Яру є критично важливим для російських військових зусиль, воно має невелику довгострокову стратегічну цінність", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що Часів Яр є укріпленою позицією, яка блокує просування російських військ вглиб Донецької області в напрямку Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.

Зазначається, що ЗС РФ протягом останніх тижнів посилили штурми Часів Яру. Для цього російська армія підкріпила свої сили солдатами Президентського полку Федеральної служби безпеки, який за чисельністю приблизно дорівнює мотострілецькій бригаді.

"Хоча цей підрозділ не вважається елітним, його присутність свідчить про те, що Росія намагається заповнити прогалини і розв'язати проблему нестачі живої сили, перепрофілюючи навіть церемоніальний підрозділ, щоб зберегти темпи захоплення міста", — підкреслили автори матеріалу.

На думку журналістів, жертвування особовим складом, технікою та передовими технологіями заради взяття Часів Яру свідчить про те, що російські військові не очікують швидкого настання миру.

"Швидше за все, вони готують ґрунт для літнього наступу. Більш імовірно, що російські військові планують продовжувати бойові дії щонайменше до літа", — наголошується у статті.

І хоча довгострокові цілі Росії залишаються невизначеними, їхня активізація в Часовому Яру очевидна.

Натомість ЗСУ мають на меті не дати Росії взяти під повний контроль місто і затягнути російські війська в тривалу, кровопролитну міську битву.

"Результат битви за Часів Яр може не лише визначити наступну фазу війни, але й встановити умови для будь-якого майбутнього миру", — підсумували автори статті.

Нагадаємо, 21 травня пресофіцер 24-ї ОМБр імені Короля Данила Іван Петричак повідомив, що в районі Часового Яру РФ нарощує військовий наступальний потенціал.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ підірвали канал Сіверський Донець для наступу на Часів Яр.