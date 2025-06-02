Російський меморандум: Москва вимагає вивести ЗСУ з чотирьох областей України (документ)

Текст російського меморандуму щодо війни в Україні складається з трьох частин. Перший пункт вимагає виведення військ України з усіх областей, внесених до конституції РФ.

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Глава російської переговорної групи Мединський говорив, що меморандум складається з двох частин.

У першій викладається позиція Москви щодо досягнення довгострокового миру. У другій частині перераховано низку кроків для повноцінного припинення вогню. Мединський запевняє, що меморандум "досить докладний і опрацьований".

"Причому в другій частині навіть є варіативність: вступити цим шляхом або цим", — підсумував він.

Пізніше агентство "РИА-Новости" показало повний текст російського меморандуму щодо українського врегулювання з трьох частин. Перший пункт першої частини прямо говорить про виведення військ України з усіх областей, які внесені до конституції Росії. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Також у цьому пункті потрібне міжнародно-правове визнання захоплення територій. Далі йдуть умови, які російська сторона неодноразово повторювала: нейтральний і без'ядерний статус України, встановлення граничної чисельності ЗСУ і пункти про "денацифікацію".

Другий розділ російського меморандуму присвячений варіантам припинення вогню. Перший передбачає виведення ЗСУ з чотирьох перерахованих вище областей. Другий варіант містить пункти про заборону передислокації військ, припинення мобілізації та поставок військової допомоги Києву, початок демобілізації та виключення військової присутності третіх країн.

Меморандум РФ щодо завершення війни: позиція України

Після цього нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко сказав, що останні дві умови російського документа цілком прийнятні і з ними можна працювати. Однак перша частина документа неприйнятна і не може бути виконана.

У МЗС України говорили, що російський меморандум, переданий на переговорах у Стамбулі, потребує вивчення. Київ дасть свою оцінку, коли буде готовий до цього.

"Було б безвідповідально імпровізувати і давати оцінки. Ми розглянемо, проаналізуємо документ і повернемося з чіткими оцінками", — заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу після переговорів у Стамбулі.

Зі свого боку перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця сказав, що українська делегація повідомила Росії про необхідність ознайомитися з меморандумом. За його словами, у переговорах досягнуто гуманітарного прогресу.

Українські джерела видання Axios заявили про фактично незмінну позицію Росії щодо війни в Україні. За словами співрозмовника, російська позиція залишається "звичайною".

Росіяни також запропонували повернути 10 дітей, вивезених з України, до 10 липня.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Стамбулі 2 червня РФ і Україна можуть провести наймасштабніший за час війни обмін військовополоненими.

Західні ЗМІ писали, що кожен 25-й український полонений не дожив до обміну. Загалом підтверджено щонайменше 206 смертей у полоні РФ.