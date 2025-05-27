Кожен 25-й український боєць: скільки військових не пережили російський полон, — AP

Кожен 25-й український військовополонений, повернений з російського полону, не дожив до моменту обміну — підтверджено щонайменше 206 смертей серед понад 5 000 звільнених.

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Про це пише Associated Press.

Жорстоке поводження та насильство в російських місцях утримання, ймовірно, стали однією з ключових причин високої смертності серед українських військовополонених. Про це свідчать заяви правозахисних організацій, представників ООН, української влади, а також судмедексперта, який проводив розтини тіл загиблих.

Із загальної кількості загиблих у російському полоні українських військових понад 50 осіб стали жертвами ракетного обстрілу колонії в Оленівці. Ще щонайменше 245 військовополонених були вбиті російськими солдатами на полі бою невдовзі після здачі в полон.

Основні причини смертей у полоні

AP провело інтерв’ю з родичами 21 українського військовополоненого, який загинув у неволі. Судово-медичні розтини, проведені в Україні, показали, що п’ятеро з них померли від серцевої недостатності, серед них були солдати віком 22, 39 та 43 роки. Четверо загинули через туберкульоз або пневмонію, а по одному — від інфекції, асфіксії та травматичного ураження голови.

Один із полонених зазнав катувань електричним струмом і був жорстоко побитий за кілька днів до смерті від серцевої недостатності та крайнього виснаження, йдеться у звіті судмедекспертів, який вивчили журналісти. Інші експерти також виявили на тілах військовополонених ознаки гангрени та нелікованих інфекцій.

Кількість загиблих серед українських військовополонених, ймовірно, буде зростати у міру надходження нових тіл та їх ідентифікації. Проте встановити справжні причини смерті часто буває надзвичайно складно через пошкодження тіл: у багатьох повернених військових відсутні внутрішні органи, а сліди травм чи насильства можуть бути навмисно приховані.

Відсутність належного медичного догляду, жорстокі катування та голод — всі ці фактори залишають глибокий слід, але поганий фізичний стан тіл ускладнює підтвердження цих обставин. Українські посадовці наголошують, що це перешкоджає повному розумінню масштабу злочинів, скоєних у полоні.

За інформацією українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, російські окупанти затримують тіла загиблих настільки довго, що вони приходять у стан, коли визначити причини смерті стає неможливо.

Нагадаємо, Україна і Росія 16 травня обмінялася тілами загиблих військових. "На щиті" повернулися захисники Донецького, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків.

Нещодавно на Покровському напрямку в Донецькій області російські військові стратили беззбройних українських полонених. Під час штурму двох беззбройних захисників взяли в полон, а потім розстріляли з автоматів у лісосмузі.