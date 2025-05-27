Каждый 25-й украинский боец: сколько военных не пережили российский плен, — AP

Каждый 25-й украинский военнопленный, возвращенный из российского плена, не дожил до момента обмена — подтверждено не менее 206 смертей среди более 5 000 освобожденных.

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Об этом пишет Associated Press.

Жестокое обращение и насилие в российских местах содержания, вероятно, стали одной из ключевых причин высокой смертности среди украинских военнопленных. Об этом свидетельствуют заявления правозащитных организаций, представителей ООН, украинских властей, а также судмедэксперта, который проводил вскрытия тел погибших.

Из общего количества погибших в российском плену украинских военных более 50 человек стали жертвами ракетного обстрела колонии в Еленовке. Еще по меньшей мере 245 военнопленных были убиты российскими солдатами на поле боя вскоре после сдачи в плен.

Основные причины смертей в плену

AP провело интервью с родственниками 21 украинского военнопленного, погибшего в неволе. Судебно-медицинские вскрытия, проведенные в Украине, показали, что пятеро из них умерли от сердечной недостаточности, среди них были солдаты в возрасте 22, 39 и 43 года. Четверо погибли из-за туберкулеза или пневмонии, а по одному — от инфекции, асфиксии и травматического поражения головы.

Один из пленных подвергался пыткам электрическим током и был жестоко избит за несколько дней до смерти от сердечной недостаточности и крайнего истощения, говорится в отчете судмедэкспертов, который изучили журналисты. Другие эксперты также обнаружили на телах военнопленных признаки гангрены и нелеченных инфекций.

Количество погибших среди украинских военнопленных, вероятно, будет расти по мере поступления новых тел и их идентификации. Однако установить истинные причины смерти часто бывает чрезвычайно сложно из-за повреждений тел: у многих возвращенных военных отсутствуют внутренние органы, а следы травм или насилия могут быть намеренно скрыты.

Отсутствие надлежащего медицинского ухода, жестокие пытки и голод — все эти факторы оставляют глубокий след, но плохое физическое состояние тел затрудняет подтверждение этих обстоятельств. Украинские чиновники отмечают, что это препятствует полному пониманию масштаба преступлений, совершенных в плену.

По информации украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, российские оккупанты задерживают тела погибших настолько долго, что они приходят в состояние, когда определить причины смерти становится невозможно.

Напомним, Украина и Россия 16 мая обменялась телами погибших военных. "На щите" вернулись защитники Донецкого, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений.

Недавно на Покровском направлении в Донецкой области российские военные казнили безоружных украинских пленных. Во время штурма двух безоружных защитников взяли в плен, а затем расстреляли из автоматов в лесополосе.