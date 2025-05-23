Расстреляли из автоматов: ВС РФ казнили пленных бойцов ВСУ на Донбассе

На Покровском направлении в Донецкой области российские военные казнили безоружных украинских пленных. По факту очередного военного преступления правоохранительные органы уже открыли уголовное производство.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в пятницу, 23 мая.

Указано, что утром 22 мая оккупанты атаковали позиции украинских военных возле поселка Удачное в Покровском районе, где находились четверо бойцов ВСУ. Во время штурма двух безоружных защитников взяли в плен, а затем расстреляли из автоматов в лесополосе. Судьба других двух защитников пока неизвестна.

Оккупанты расстреляли двух пленных бойцов ВСУ возле поселка Удачное Фото: Офис генпрокурора

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — отмечает Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители сейчас выясняют все детали инцидента и устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в начале мая российских оккупант Юрий Абаев, который расстреливал украинских пленных, получил должность министра труда в Северной Осетии и звание "героя" от Путина.

В марте украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил об очередном преступлении ВС РФ — расстреле пленных украинцев в Курской области. Согласно данным журналиста, преступление совершили кадыровцы из полка "Ахмат". Наемники признали, что убили пятерых украинцев, которые попали в плен и опустили оружие.