Расстреливал украинцев под Роботино: экс-офицер ВС РФ стал министром в Северной Осетии (фото)

Бывший офицер Вооруженных сил Российской Федерации Юрий Абаев воевал на оккупированной части Украины под Роботино, а после освобождения получил пост в Северной Осетии. Главное управление разведки Украины ищет Абаева по подозрению в расстреле украинских военнопленных. Между тем глава Кремля Владимир Путин назначил экс-офицера с позывным "Буйвол" на должность министра труда, выдал орден и звание "героя".

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О назначении Абаева в Telegram-канале написал глава республики Северной Осетии Сергей Меняйло.

Сообщение Меняйло о новом региональном чиновнике появилось днем 6 мая. Глава Северной Осетии написал, что Абаев получил должность министра труда и социального развития. Выяснилось, что новое назначение — результат путинской программы "Время героев", согласно которой в органы власти берут бывших участников российско-украинской войны. Абаев — один из 83 экс-военных, которые после увольнения из ВС РФ учились в Президентской академии, и теперь его делегировали руководить на родину. Меняйло выразил надежду, что новый министр — "надежный и дисциплинированный" и "будет стоять до конца".

Глава Северной Осетии опубликовал несколько фото с новым министром. На одном — Меняйло вместе с Абаевым позируют в кабинете, на другом — Абаев в военной форме с буквой Z на груди, с оружием в руках, на фоне руин, вероятно, в Украине.

Юрий Абаев — подозреваемый в расстреле украинцев рядом с Меняйлаом Фото: Telegram Юрий Абаев — фото в военной форме, сделанное на территории Украины Фото: Telegram

Тем временем росСМИ ASTRA напомнило, что Абаев — один из пяти российских солдат, которые принимали участие в расстреле военнопленных ВСУ. Кроме того, военный, который имел позывной "Буйвол", также участвовал в войне в Сирии. Информацию об Абаеве можно отыскать на портале кussian-torturer. Указано, что офицер ВС РФ — уроженец Северной Осетии, который учился в Москве, а зарегистрирован в Хабаровске. В росСМИ "Кавказ сегодня" есть интервью по случаю получения звания "героя РФ". Абаев рассказал о своих "подвигах" под Роботино, похвастался орденами и медалями, показал фото в форме, сделанными на фоне руин и полей оккупированных территорий Украины.

Расстрел военнопленных — что известно об Абаеве

Летом 2024 года ГУР Минобороны сообщило о том, что установило имена пяти российских военных, которые расстреляли военнопленных под Роботино. Событие произошло в мае 2024 года: кадры преступления, снятые дроном, появились в сети. Юрий Абаев был 33-летним командиром 70 гвардейского мотострелкового полка ВС РФ, который воевал на территории Запорожской области. Вместе с ним в преступлении участвовали еще четверо военных, свидетельствуют данные ГУР. На обнародованных в сети кадрах видно двух украинцев, которые выходят без оружия, а затем их расстреливают. В разведке заявили, что указанная группа россиян может быть причастна к убийству еще четырех пленных: об этом свидетельствуют радиоперехваты, которые получило ГУР.

Отметим, в марте украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил об очередном преступлении ВС РФ — расстреле пленных украинцев в Курской области. Согласно данным журналиста, преступление совершили кадыровцы из полка "Ахмат". Наемники признали, что убили пятерых украинцев, которые попали в плен и опустили оружие.

Напоминаем, в феврале медиа "Днепр регион" рассказало о деталях расстрела военнопленных в Курской области: одного из них опознали по видео из соцсетей.