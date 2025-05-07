Розстрілював українців під Роботиним: ексофіцер ЗС РФ став міністром у Північній Осетії (фото)

Колишній офіцер Збройних сил Російської Федерації Юрій Абаєв воював на окупованій частині України під Роботиним, а після звільнення отримав пост у Північній Осетії. Головне управління розвідки України шукає Абаєва за підозрою у розстрілі українських військовополонених. Тим часом очільник Кремля Володимир Путін призначив ексофіцера з позивним "Буйвол" на посаду міністра праці, видав орден та звання "героя".

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Про призначення Абаєва у Telegram-каналі написав глава республіки Північної Осетії Сергій Меняйло.

Допис Меняйла про нового регіонального чиновника з'явився вдень 6 травня. Глава Північної Осетії написав, що Абаєв отримав посаду міністра праці та соціального розвитку. З'ясувалось, що нове призначення — результат путінської програми "Час героїв", відповідно до якої в органи влади беруть колишніх учасників російсько-української війни. Абаєв — один з 83 ексвійськових, які після звільнення з ЗС РФ навчались у Президентській академії, й тепер його делегували керувати на батьківщину. Меняйло висловив сподівання, що новий міністр — "надійний та дисциплінований" і "стоятиме до кінця".

Глава Північної Осетії опублікував кілька фото з новим міністром. На одному — Меняйло разом з Абаєвим позують в кабінеті, на іншому — Абаєв у військовій формі з літерою Z на грудях, зі зброєю в руках, на фоні руїн, ймовірно, в Україні.

Юрій Абаєв - підозрюваний у розстрілі українців поруч з Меняйлаом Фото: Telegram Юрій Абаєв - фото у військовій формі, зроблене на території України Фото: Telegram

Тим часом росЗМІ ASTRA нагадало, що Абаєв — один з п'яти російських солдатів, які брали участь у розстрілі військовополонених ЗСУ. Крім того, російський військовий, який мав позивний "Буйвол", також брав участь у війні в Сирії. Інформацію про Абаєва можна відшукати на порталі кussian-torturer. Вказано, що офіцер ЗС РФ — уродженець Північної Осетії, який навчався у Москві, а зареєстрований у Хабаровську. У росЗМІ "Кавказ сегодня" є інтерв'ю з нагоди отримання звання "героя РФ". Абаєв розповів про свої "подвиги" під Роботиним, повихвалявся орденами та медалями, показав фото у формі, зробленими на тлі руїна та полів окупованих територій України.

Розстріл військовополонених — що відомо про Абаєва

Влітку 2024 року ГУР Міноборони повідомило про те, що встановила імена п'яти російських військових, які розстріляли військовополонених під Роботиним. Подія відбулась у травні 2024 року: кадри злочину, зняті дроном, з'явились у мережі. Юрій Абаєв був 33-річним командиром 70 гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ, який воював на території Запорізької області. Разом з ним у злочині брали участь ще четверо військових, свідчать дані ГУР. На оприлюднених у мережі кадрах видно двох українців, які виходять без зброї, а потім їх розстрілюють. У розвідці заявили, що вказана група росіян може бути причетна до убивства ще чотирьох полонених: про це свідчать радіоперехоплення, які отримало ГУР.

Зазначимо, у березні український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про черговий злочин ЗС РФ — розстріл полонених українців в Курській області. Згідно з даними журналіста, злочин вчинили кадирівці з полку "Ахмат". Найманці визнали, що убили п'ятьох українців, які потрапили в полон і опустили зброю.

Нагадуємо, в лютому медіа "Дніпро регіон" розповіло про деталі розстрілу військовополонених в Курській області: одного з них упізнали по відео з соцмереж.