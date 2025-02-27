Розстріл ЗС РФ бійців 82 бригади ЗСУ на Курщині: побратими упізнали одного з них (фото)

У вбитого військовослужбовця залишилося двоє дітей. До війни він працював висотником у Дніпрі.

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Днями в російські окупанти в мережі поширили відео розстрілу двох поранених українських бійців в Курській області. Одного із них упізнали. За попередньою інформацією, це — 40-річний житель Дніпра Олексій Жуков. Про це повідомляє Дніпро Регіон.

"Окупанти поширили відео, де вони безжально розстріляли двох українських захисників. За словами одного з бійців — це воїни 82-ї бригади. Один із вбитих – 40-річний мешканець Дніпра Олексій Жуков", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вбитого військовослужбовця залишилося двоє дітей.

Олексій Жуков до початку війни працював у Дніпрі висотником.

Нагадаємо, що 20 лютого повідомлялося, що видання Financial Times встановило особу російського окупанта, який, ймовірно, брав участь у страті українських полонених. Йдеться про бійця 30 окремої мотострілецької бригади РФ 32-річного Олега Яковлєва.

Також повідомлялося, що ексрадник Офісу президента України, блогер і пропагандист Олексій Арестович, який зараз ховається від мобілізації за кордоном, негативно висловився про розстріляних росіянами полонених українських захисників.