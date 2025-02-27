Расстрел ВС РФ бойцов 82 бригады ВСУ на Курщине: побратимы опознали одного из них (фото)

У убитого военнослужащего осталось двое детей. До войны он работал высотником в Днепре.

Related video

На днях в российские оккупанты в сети распространили видео расстрела двух раненых украинских бойцов в Курской области. Одного из них опознали. По предварительной информации, это — 40-летний житель Днепра Алексей Жуков. Об этом сообщает Днепр Регион.

"Оккупанты распространили видео, где они безжалостно расстреляли двух украинских защитников. По словам одного из бойцов — это воины 82-й бригады. Один из убитых — 40-летний житель Днепра Алексей Жуков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у убитого военнослужащего осталось двое детей.

Алексей Жуков до начала войны работал в Днепре высотником.

Напомним, что 20 февраля сообщалось, что издание Financial Times установило личность российского оккупанта, который, вероятно, участвовал в казни украинских пленных. Речь идет о бойце 30 отдельной мотострелковой бригады РФ 32-летнем Олеге Яковлеве.

Также сообщалось, что экс-советник Офиса президента Украины, блогер и пропагандист Алексей Арестович, который сейчас скрывается от мобилизации за границей, негативно высказался о расстрелянных россиянами пленных украинских защитников