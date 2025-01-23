Ползали на коленях и просили: Арестович возмутил сети высказываниями о расстреле РФ бойцов ВСУ

Политик считает, что в таких случаях виноваты генералы и семьи убитых должны спрашивать с них. Между тем, сообщение Арестовича в комментариях раскритиковали даже его горячие сторонники.

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Бывший советник Офиса президента Украины, блогер и пропагандист Алексей Арестович, который сейчас скрывается от мобилизации за границей, в очередной раз возмутил сеть. На этот раз поводом для негативной реакции в адрес экс-советника ОП стали его высказывания о расстреле россиянами пленных украинских защитников. По мнению Арестовича, перед смертью они вели себя не так, как должны были бы. Об этом он написал в своих соцсетях.

"Инициатор расстрела — визгливый, истеричный россиянин с манерами провинциальной шестерки, таким в уважающей себя компании — место в параше. Второй исполнитель — хилый задр*т с дергаными манерами наркомана. Наши — здоровые мужики (кроме одного — пожилого, которому явно физически тяжело), перед смертью ползают на коленях, пытаются просить, покорно идут на расстрел один за другим", — написал он.

Арестович добавил, что эти защитники могли бы стать "нормальными бойцами" и "всю эту мелкую сволочь намазали бы на сухарь и съели", но как результат — убиты россиянами, потому что не имели поддержки, обеспечения и планирования.

"Перед смертью ты ползешь на коленях, уговаривая уральского за*биша не стрелять. Помнится, штопаная крыса Гиви кормила на камеру погонами украинского подполковника, а лобковая вошь Моторолла на выбор расстреливала наших пленных. Возможно, это видео увидят дети расстрелянных, там вполне узнаются лица", — написал он.

Арестович добавил, что за это должны отвечать генералы, а семьи расстрелянных бойцов должны спрашивать у них "А как ты, сука, довел моего мужа/отца/сына/внука до ползания на коленях перед уральским наркоманом?"

Сообщение Арестовича в комментариях раскритиковали даже его горячие сторонники:

А интересно, ползал бы Арестович на коленях? Или же голыми руками всех победил бы?

Легко судить по видео, сидя в тепле и безопасности. А как бы ты повел себя, если бы оказался на их месте? Мерзость.

Напомним, что в сети появилось видео, на котором россияне, вероятно, расстреляли в спину шестерых украинских военных, попавших в плен.

3 января сообщалось, что в Донецкой области возле села Временка Волновахского района россияне в упор расстреляли двух пленных бойцов ВСУ.